به گزارش خبرگزای بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) با اشاره به حملات پهپادی اخیر این کشور به تأسیسات انرژی و زیرساخت‌های روسیه، نوشت: استراتژی درست برای مجبور کردن پوتین به پایان دادن به جنگ، محروم کردن او از اکسیژن است، از منظر نظامی، اقتصادی، سیاسی، فناوری.

سیبیها مدعی شد: اوکراین سهم خود را انجام می‌دهد از جمله از طریق تحریم‌های بلندمدت (حملات پهپادی دوربرد)، حملات میان‌برد و قرنطینه لجستیکی علیه نیروهای اشغالگر روسیه.

وی گفت: ما از متحدان خود می‌خواهیم که فشار بر روسیه را در همه زمینه‌ها افزایش دهند. ماشین جنگی روسیه را خفه کنند، بودجه جنگی آن را قطع کنند و پوتین را از هرگونه توهمی مبنی بر اینکه ممکن است در میدان نبرد به اهدافی دست یابد، محروم کنند.

وزیر خارجه اوکراین که در جنگ مناطق زیادی از کشورش در کنترل روسیه قرار گرفته، خواستار کمک متحدان غربی برای پایان این جنگ شد.

سیبیها نوشت: ما می‌توانیم با هم رژیم پوتین را از اکسیژن محروم کنیم و راهی جز پایان دادن به جنگ برایش باقی نگذاریم. اما این اقدام باید همین حالا انجام شود، نه بعداً.

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