بزرگترین حمله پهپادی به مسکو در دو سال گذشته

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های روسی با استناد به اطلاعات منتشر شده از سوی سرگئی سابیانین، شهردار مسکو، اعلام کردند، حمله پهپادهای ارتش اوکراین به مسکو در صبح روز پنج‌شنبه، گسترده‌ترین حمله در دو سال گذشته بوده است.

در این موج از حملات سنگین ارتش اوکراین، یک پالایشگاه بزرگ نفت در حاشیه پایتخت و یک ساختمان مسکونی هدف قرار گرفت. به گزارش رسانه‌ها، دود غلیظ ناشی از آتش‌سوزی پالایشگاه کاپوتنیا بر فراز مسکو دیده شده است.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد پدافند هوایی این کشور حدود ۵۵۵ پهپاد را در طول حمله شبانه منهدم کرده است. سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، در کانال تلگرامی خود گفت حدود ۱۸۰ فروند از پهپادها هنگام نزدیک شدن به مسکو سرنگون شدند.

ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در رسانه‌های اجتماعی گفت: «این یک پاسخ کاملاً موجه به حملات روسیه به شهرها و جامعه ما و نتیجه مهم دیگری از کار رزمندگان ما علیه تأسیساتی است که ماشین جنگی روسیه را پشتیبانی می‌کنند.»

آندری وروبیف، فرماندار منطقه مسکو، روز پنجشنبه گفت ۱۶ نفر در حمله بزرگ پهپادی اوکراین زخمی شده‌اند. همچنین این حمله باعث اختلال در فعالیت چند فرودگاه مهم پایتخت روسیه شد.

رویترز این حمله را «یکی از بزرگ‌ترین حملات پهپادی علیه مسکو در سال جاری» توصیف کرده است. این خبرگزاری گزارش داد پالایشگاه کاپوتنیا بار دیگر هدف قرار گرفت. اوکراین با حمله به زیرساخت‌های نفتی روسیه در پی افزایش فشار اقتصادی و نظامی بر کرملین است. رویترز همچنین به زخمی شدن ۱۶ نفر و آسیب به برخی ساختمان‌های مسکونی و تجاری اشاره کرده است.

به نوشته رویترز، این حمله در ادامه راهبرد جدید اوکراین برای انتقال هزینه‌های جنگ به عمق خاک روسیه و نشان دادن آسیب‌پذیری سامانه‌های دفاعی مسکو انجام شده است.

گاردین بر جنبه نمادین حمله تأکید کرد و نوشت: دود غلیظ ناشی از آتش‌سوزی پالایشگاه بر فراز مسکو دیده شده است. این روزنامه همچنین گزارش داده حمله باعث اختلال در فعالیت چند فرودگاه مهم پایتخت روسیه شد. گاردین این حمله را بخشی از «جنگ هوایی فزاینده» میان دو کشور توصیف کرد؛ جنگی که در آن هر دو طرف به طور فزاینده از پهپادهای دوربرد برای ضربه زدن به زیرساخت‌های حیاتی طرف مقابل استفاده می‌کند.

الجزیره هم نوشت تشدید حملات متقابل پهپادی میان روسیه و اوکراین، نشانه ورود جنگ به مرحله‌ای است که عمق سرزمینی هر دو طرف بیش از گذشته در معرض حمله قرار گرفته است. حملات اوکراین به تأسیسات انرژی روسیه با هدف کاهش توان مالی و لجستیکی مسکو انجام می‌شود.

این حمله در حالی صورت می‌گیرد که در هفته‌های اخیر، حملات روسیه علیه شهرهای اوکراین نیز افزایش داشته است. این حملات بخشی از چرخه تشدید متقابل عملیات هوایی میان دو کشور است.

پیشینه جنگ روسیه و اوکراین

در ابتدای سال ۲۰۲۲ روسیه تهاجم گسترده‌ای را علیه اوکراین آغاز کرد. مسکو این اقدام را برای تأمین امنیت خود و جلوگیری از گسترش نفوذ ناتو توجیه کرد، اما اوکراین و اکثر کشورهای غربی آن را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی یک کشور مستقل دانستند.

در سال‌های نخست جنگ، روسیه موفق شد ۴ استان شرق اوکراین را تصرف و به خاک خود اضافه کند. مقاومت شدید اوکراین و حمایت نظامی و مالی کشورهای غربی مانع دستیابی روسیه به پایتخت اوکراین شد. این جنگ میلیون‌ها آواره، ده‌ها هزار کشته و خسارت‌های گسترده اقتصادی و انسانی برجای گذاشته است.

تا سال ۲۰۲۶، جنگ به مرحله‌ای فرسایشی رسیده است. خطوط نبرد در بسیاری مناطق نسبتاً ثابت مانده، اما حملات موشکی و پهپادی دو طرف ادامه دارد. روسیه همچنان بخش‌هایی از خاک اوکراین را در اختیار دارد و اوکراین نیز با حملات دوربرد به زیرساخت‌های نظامی و انرژی روسیه پاسخ می‌دهد. با وجود تلاش‌های دیپلماتیک، هنوز راه‌حل سیاسی پایداری برای پایان این جنگ پیدا نشده است.

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