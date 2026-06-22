به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در بخش‌های قبلی این نوشته، مبانی قرآنی، دینی، شرعی و فقهی موضوع انتقام از قاتلان قائد شهید و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گرفت و تبیین شد که هر نوع زمینه‌سازی، تهیه امکانات، تهییج کردن دیگران، آماده‌سازی ملزومات برای این انتقام‌گیری و اجرای حدود الهی برای قاتلان «قائد شهید»، یک واجب شرعی است و هر کسی، به هر میزان و مقدار و به توان و امکانات خود، باید زمینه تحقق این واجب الهی را در هر نقطه‌ای از جهان فراهم کند. طبیعی است اگر این اقدامات نیازمند تأمین هزینه مالی، مثلاً خرید تجهیزات، باشد، باز هم باید این هزینه‌ها توسط همین افراد با هدف زمینه‌سازی برای تحقق حکم الهی تأمین شود.

آنچه در این میان حائز اهمیت است، این است که موضوع انتقام و اجرای دستور خداوند، مانند انجام نماز یا روزه واجب، هیچ‌وقت وابسته به یک دولت یا حکومت نبوده و به‌عنوان وظیفه هر مسلمان شیعه در هر نقطه‌ای از جهان شناخته می‌شود. بنابراین، اگر دولت یا حکومتی به دلایلی مانند محدودیت‌های سیاسی امکان برنامه‌ریزی برای این اقدام را نداشت، تکلیف از اشخاص دیگر برداشته نمی‌شود. در ضمن، نباید فراموش شود که مسئولین دولت یا حکومت نیز به‌عنوان یک مسلمان وظیفه شرعی در این موضوع دارند، اما تشخیص اینکه این اقدامات در سطح دولتی یا حاکمیتی به شکل آشکار یا پنهان انجام شود نیز با آن‌هاست. اما در هر حال، اقدامات «امت شیعی» یا «ملت ایرانی» هیچ‌گاه وابسته به مصوبات حکومتی یا حاکمیتی برای اجرای این حکم شرعی نیست.

از سوی دیگر، اجرای هر حکم خداوند، علاوه بر رفع نیازهای مادی یا تجهیز کردن عوامل اجرایی، نیاز به تلاش‌های فرهنگی، تبلیغی و ترویجی در فضای مجازی و رسانه‌ای برای زمینه‌سازی معنوی دارد که این تلاش‌ها نیز باید به‌عنوان یک الزام شرعی انجام شود. البته در اجرای این الزام شرعی، نباید عملی خلاف شرع، مانند تضعیف مبانی نظام اسلامی، صورت بگیرد. از آنجا که این تلاش‌ها محدود به زمان و مکان نبوده و تا حصول نتیجه نهایی، یعنی «قصاص قاتلان قائد شهید»، ادامه دارد، رفع نیازهای مادی یا معنوی مرتبط با این موضوع نباید به‌صورت مستمر و مداوم اجرا شود.

به‌عنوان نمونه‌ای از این اقدامات، می‌توان به ایجاد یک شبکه غیردولتی و کاملاً مردمی در سطح ملی و بین‌المللی برای برنامه‌ریزی برای هرگونه اقدام اجرایی، فرهنگی، رسانه‌ای، تبلیغی و ترویجی برای اقدامات مرتبط با «قصاص قاتلان رهبر شهید» اشاره کرد. از اقدامات دیگر در این زمینه می‌توان به تولیدات مکتوب، تصویری و صوتی با محوریت ضرورت انتقام و روش‌های مختلف اجرایی آن در سطوح مختلف جامعه و حتی تولیدات بین‌المللی به زبان‌های مختلف اشاره کرد.

در بخش بعدی این نوشته، ابعاد مختلف انتقام از «قاتلان قائد شهید» بررسی می‌شود.

سید علی‌اصغر حسینی/ ابنا

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