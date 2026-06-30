به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آنچه که در بخش‌های قبلی این نوشته بیان شد، اهمیت، ابعاد و مراحل اجرایی انتقام «قائد شهید» بود. روشن است که علاوه بر لزوم اجرای احکام خداوند برای این افراد، مهم‌ترین هدف از این اقدام دشمنان، عدم تحقق اهداف نظام اسلامی با حذف رهبری و آسیب رساندن به ساختار نظامی، اجرایی و اداری کشور برای نرسیدن به آن اهداف بوده است. همان‌گونه که رهبر شهید انقلاب اسلامی در پیام‌های خود به مناسبت شهادت سردار سلیمانی بر آن تأکید داشتند، باید گفت که هرگونه تلاش برای تحقق اهداف متعالی نظام اسلامی در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی، می‌تواند به‌عنوان بخشی از خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی قرار گیرد و هرگونه تلاش برای نهایی شدن این اهداف، به‌عنوان اقداماتی برای انتقام معرفی شود.

برای تحقق این اهداف متعالی، مجموعه‌ای از اقدامات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی لازم است که رهبر شهید انقلاب اسلامی در طول ۳۶ سال مدیریت عالی بر نظام اسلامی، به ترسیم مبانی، اهداف، چشم‌انداز و حتی شیوه اجرایی و ارائه نمونه‌هایی موفق از اجرای آن پرداختند. اگرچه امکان بررسی همه این اهداف و اقدامات در این نوشته نیست، اما می‌توان به برخی از این موارد پرداخت و با نگاهی دقیق‌تر، این موضوعات را در نوشته‌های دیگر ترسیم و تبیین کرد.

به‌عنوان نمونه، در ابعاد سیاسی، موضوع استکبارستیزی و استقلال سیاسی از موضوعات اساسی در اندیشه‌های امام شهید بوده است که باید مجموعه اقدامات نظام اسلامی، همچنین تلاش‌های مردمی، برای تحقق آن صورت بگیرد. در ساختار اقتصادی نیز می‌توان به نمونه‌هایی مانند لزوم بی‌تأثیر کردن تحریم‌ها، توجه به اقتصاد مقاومتی و کاهش دلارزدایی به‌عنوان بخشی دیگر از اندیشه‌های اقتصادی رهبر شهید اشاره کرد. در ابعاد اجتماعی نیز تحقق کامل عدالت اسلامی، مردم‌سالاری دینی و لزوم مشارکت مردمی در حکومت اسلامی، بخشی از اندیشه‌های اجتماعی ایشان است. به این فهرست اندک، موضوعات دیگری را نیز می‌توان افزود، اما این نوشته کوتاه، امکان حتی اشاره‌ای اندک به آن‌ها را ندارد.

بر این اساس، باید گفت که هر کسی در هر جایگاهی، به‌عنوان بخشی از انتقام‌گیری از دشمنان، می‌تواند تلاش‌های خود را با هدف تحقق یک یا چند راهبرد رهبر شهید تنظیم کند. این اهداف می‌تواند از تلاش‌های یک بانوی خانه‌دار برای کاهش اسراف یا افزایش فرزندان تا تلاش‌های گسترده برای ایجاد تمدن بزرگ اسلامی و اعمال حکمرانی اسلامی را شامل شود. آنچه که در این میان مهم است، این است که هر شخصی، با هر توانمندی و با هر امکاناتی، باید جایگاه خود را در تحقق این اهداف متعالی بیابد و با هدف خون‌خواهی رهبر شهید و تحقق اهداف ایشان، بخشی از این مسئولیت را بر عهده بگیرد.

سید علی‌اصغر حسینی/ ابنا

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