به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در بخش‌های قبلی این نوشته، وجوب تأمین مالی، زمینه‌سازی اجرایی و رفع کلیه نیازهای تدارکاتی و مالی عاملان اقدام برای اجرای فرمان خداوند در اخذ انتقام از قاتلان «قائد شهید» براساس مبانی شرعی تشریح شد. در این نوشته، برخی از روش‌های مردمی برای تأمین این هزینه‌ها پیشنهاد می‌شود. روشن است که ممکن است به دلایل سیاسی، امکان حضور مستقیم دستگاه‌های دولتی یا حاکمیتی برای اجرای این روش‌ها فراهم نشود، اما این موضوع، دلیلی بر ترک وظیفه شرعی انتقام برای هیچ‌کس نیست. در هر حال، تأکید این نوشته بر «روش‌های عمومی و مردمی» برای رفع نیازهای مالی و تدارکاتی و تأمین کلیه نیازهای مورد نیاز در این موضوع است.

حال اگر هر شخصی، به نیت مشارکت در رفع این نیازها، درصدی از حقوق ماهیانه خود را اختصاص دهد یا آنکه اموال مشخصی را به نیت تأمین این نیازها تعیین کند و یا با توجه به اجازه‌های شرعی برای تعیین ثلث اموال خویش، درصدی از این اموال را در وصیت خویش، برای این موضوع تعیین کند و یا روزانه مبلغ مشخصی، ولو یک هزار تومان، برای این کار اختصاص دهد یا آنکه با هر روش دیگری در این موضوع مشارکت نماید، تا این مبلغ خرد یا کلان برای تأمین هزینه‌ها یا تهیه امکانات برای افراد، گروه‌ها یا سازمان‌های مرتبط با انتقام قائد شهید صرف شود، می‌تواند خود را مؤثر در اجرای این دستور الهی بداند.

به عنوان نمونه‌ای از این اقدامات مالی، می‌توان این پیشنهاد را بیان کرد که اگر سی میلیون ایرانی ثبت‌نام‌کننده در طرح «جانفدا» که همه آنان «انتقام قائد شهید» را به عنوان یک اصل شرعی پذیرفته‌اند، در روز تنها یک هزار تومان به این موضوع اختصاص دهند، ماهانه میلیون‌ها دلار برای این اقدام تأمین می‌شود، حال اگر چندین ماه یا چندین سال و تا زمان انجام حکم الهی، که خداوند آن زمان را هر چه زودتر برساند، این تأمین مالی توسط مردم انجام شود، عدد بسیار بزرگی معادل ده‌ها میلیون دلار، بدون وابستگی به دولت یا حاکمیتی تأمین می‌شود. در کنار این اقدامات مالی، این تلاش‌های روزانه و مستمر، «حکم الهی قصاص قاتلان قائد شهید» را در دل‌ها و ذهن‌ها و فضاهای اجتماعی و رسانه‌ای زنده نگه می‌دارد. همچنین اگر امکان دسترسی همگان به تیم‌های اجرایی و تأمین اقلام مورد نیاز برای این حکم الهی نباشد، در این صورت می‌توان این مبلغ گردآوری‌شده را به عنوان «هدیه به عاملان اجرای این حکم» اختصاص داد. حتی در صورت شهادت عامل این اقدام، این مبلغ می‌تواند به اعضای خانواده آنان پرداخت شود.

آنچه در این میان قابل اهمیت است، این است که در این طرح، هر فرد به هر میزان، ولو مبالغ اندک، امکان مشارکت در انتقام‌گیری از قاتلان «قائد شهید» را داشته و حضور میلیونی افراد در این طرح امکان‌پذیر می‌باشد. همچنین این حضور، موضوع انتقام از دشمنان را به صورت دائمی در ذهن و قلب‌ها ماندگار می‌کند و این موضوع اثرات معنوی فراوانی در جامعه ایجاد خواهد کرد. بار دیگر تأکید می‌شود در این طرح هیچ نیازی به بودجه‌های دولتی یا تلاش‌های حکومتی ندارد تا محدودیت‌های سیاسی، برای آن موانع ایجاد کند.

در بخش‌های بعدی این نوشته، راهکاری معنوی انتقام بررسی می‌شود.

سید علی‌اصغر حسینی/ ابنا

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پایان