به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در بخشهای قبلی این نوشته، ابعاد مختلف اجرایی انتقام از قاتلان «قائد شهید» مورد بررسی قرار گرفت. در این نوشته، جنبههای مختلف این انتقام و اجرای دستور خداوند در ابعاد غیرمادی، شامل ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی، بیان میشود. در تعاریف حقوقی، تفاوتی روشن میان «ترور» و «قتل» وجود دارد. در قتل، ممکن است قاتل به دلایلی مانند عصبانیت، درگیری یا سرقت اقدام به کشتن فردی کند، اما در تعریف ترور، آن را یک اقدام سیاسی با ابزاری مسلحانه برای حذف عامل یا عوامل جلوگیری از تحقق اهداف یک فرد یا گروه سیاسی معرفی کردهاند.
بنابراین، ترور اقدامی مسلحانه است تا با حذف شخص یا اشخاص، از رسیدن آنها به اهداف سیاسی جلوگیری شود. بررسی تمامی ترورهای سیاسی قرون اخیر، این موضوع را به روشنی آشکار میکند. از سوی دیگر، باید گفت که تحقق یک «هدف سیاسی»، در کنار خود، مجموعهای از اقدامات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و دیگر موارد را در پی دارد تا ابتدا آن هدف سیاسی در اذهان تبیین شود، سپس مراحل تحقق آن در جامعه آغاز شود و اقدامات بعدی، تثبیت آن در جامعه و در سطوح ملی و بینالمللی است. با این دیدگاه، باید گفت که هرگونه تلاش برای تحقق اهداف قائد شهید در ابعاد مختلف، میتواند بخشی از انتقامگیری از قاتلان ایشان باشد؛ همانگونه که علامه شهید آیتالله العظمی خامنهای در موضوع انتقام حاج قاسم سلیمانی، با همین دیدگاه، موضوع انتقام را تبیین کردند.
ایشان در شهادت حاج قاسم، با تأکید بر لزوم انتقام از قاتلان ایشان و حمایت از تلاشهای صورتگرفته برای این موضوع با هدف محاکمه و قصاص عوامل این جنایت، بارها تأکید کردند که: «آمران و قاتلان سردار سلیمانی باید انتقام پس دهند و این انتقام در هر زمانی که ممکن باشد، قطعی است.» دو اقدام دیگر را نیز بهعنوان «انتقام خون سلیمانی» بیان کردهاند. نخست، «غلبه نرمافزاری بر هیمنه پوچ استکبار» که اجرای آن نیازمند «همت جوانان انقلابی و نخبگان مؤمن» است و دوم، «اخراج آمریکا از منطقه» که تحقق آن مستلزم «همت ملتها و سیاستهای مقاومت» میباشد. بنابراین، باید گفت که انتقام و خونخواهی در دو سطح «قصاص برای جنایت» و «تلاش برای تحقق اهداف شهید» قابل بیان است.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که موضوع خونخواهی رهبر شهید، موضوع خونخواهی یک «مقتدای شهید» است که تفاوتی آشکار با خونخواهی یک شخصیت مانند شهید سلیمانی دارد و علاوه بر لزوم قصاص قاتلان، تحقق اهداف ایشان مستلزم شناخت دقیق مبانی اندیشهای و تلاش برای تحقق همه باورهای دینی آن در سطح ملی و بینالمللی است. به نظر میرسد اگر بخواهیم «تلاش برای تحقق اهداف شهید» را بهعنوان بخشی از انتقام ایشان مطرح کنیم، باید «ایجاد تمدن نوین اسلامی» و «آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی» و ظهور امام زمان(عج) را بیان کنیم، همانگونه که ایشان نیز در پیام «گام دوم انقلاب اسلامی» بیان کرده بودند. روشن است که تحقق این دو هدف، نیازمند مجموعهای از اقدامات است که در نوشتههای بعدی به آن پرداخته میشود.
سید علیاصغر حسینی/ ابنا
...............
پایان پیام
نظر شما