به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در گزارشی به پوشش مراسم بزرگداشت پیکر حضرت آیتالله العظمی خامنهای، رهبر شهید ایران پرداخت.
به گزارش روزنامه انگلیسی ایندیپندنت، مراسم بزرگداشت و تشییع پیکر آیتالله العظمی سید علی خامنهای، رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران، از روز شنبه با حضور گسترده مردم در تهران آغاز شده است.
بر اساس این گزارش، محدودیتهای گستردهای در حریم هوایی تهران برقرار شده و تمهیدات امنیتی و ترافیکی گستردهای برای برگزاری مراسم فراهم شده است. فعالیتهای روزمره در پایتخت نیز به حالت تعلیق درآمده است تا عزاداران بتوانند در این رویداد ملی شرکت کنند.
ایندیپندنت نوشت: مراسم بزرگداشت و تشییع پیکر رهبر شهید ایران، علاوه بر شهرهای مختلف این کشور، به کشور همسایه، عراق، نیز منتقل خواهد شد.
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