میراث «حاج رمضان» در قلب نیروهای مقاومت زنده خواهد ماند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ گردانهای القدس بیانیهای را به مناسبت اولین سالگرد شهادت فرمانده مقاومت، سردار سرلشکر محمد سعید ایزدی معروف به «حاج رمضان»، منتشر و بر ادامه راه مقاومت تاکید کردند.
در این بیانیه، گردانهای القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین عمیقترین احترام و تکریم خود را به روح حاج رمضان ابراز و بر تعهد خود به ادامه مسیر مقاومت و جهاد تا شکست و ریشهکنی اشغالگران از سرزمین و تحقق وعده پیروزی و آزادسازی تأکید کردند.
گردانهای القدس اعلام کرد که میراث بزرگ جهادی و زندگی سرشار از فداکاری و ایثار فرمانده فقید را گرامی میدارد.
این گروه مقاومت خاطرنشان کرد که او ستون اساسی در حمایت از فلسطین و تقویت قدرت آن بود.
طبق این بیانیه، حاج رمضان در ساخت دستگاه نظامی مقاومت، توسعه تواناییهای رزمی آن و ایجاد معادلات پایداری و بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی نقش داشت.
گردانهای القدس اعلام کرد که حاج رمضان یک حامی واقعی، یک متحد واقعی و یک رهبر واقعی برای فلسطین و مبارزان مقاومت آن بود و میراث او در قلب نیروهای مقاومت زنده خواهد ماند.
گردانهای القدس از جوانان امت عربی و اسلامی خواست که رهبر فقید و همچنین رهبران مجاهد را به عنوان الگو و چراغ هدایت در مسیر جهاد و آزادی قرار دهند، آرمان فلسطین را در وجدان خود حمل کنند و در پروژه حمایت و پشتیبانی از مقاومت آن، با وفاداری به خونهایی که آن را پاک توصیف کردهاند، مشارکت کنند و این مسیر را تا آزادسازی تمام فلسطین و احقاق حقوق کامل و بیعیب و نقص ملت فلسطین ادامه دهند.
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