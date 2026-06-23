به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالباری عطوان، تحلیلگر برجسته جهان عرب و مدیرمسئول روزنامه «رأی الیوم»، با استناد به نتایج یک نظرسنجی منتشرشده در سرزمین‌های اشغالی، تأکید کرد که اعتراف اکثریت قاطع اسرائیلی‌ها به پیروزی ایران در جنگ اخیر، نشان‌دهنده شکست راهبردی رژیم صهیونیستی و آمریکا در این رویارویی است.

عطوان نوشت: هنگامی که ۹۲ درصد از شرکت‌کنندگان در یک نظرسنجی دانشگاهی معتبر در اسرائیل اعلام می‌کنند که ایران از جنگ اخیر با آمریکا و رژیم صهیونیستی پیروز خارج شده است، این مسئله صرفاً یک ارزیابی افکار عمومی نیست، بلکه اعترافی آشکار به ناکامی طرف مقابل و فروپاشی روایت رسمی تل‌آویو درباره دستاوردهای جنگ محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نتایج نظرسنجی انجام‌شده توسط دانشگاه عبری که روزنامه «تایمز آو اسرائیل» آن را منتشر کرده است، گفت: این نتایج ضربه‌ای سنگین به ادعاهای بنیامین نتانیاهو درباره موفقیت عملیات نظامی علیه ایران وارد کرده و نشان می‌دهد بخش بزرگی از جامعه اسرائیل روایت رسمی دولت خود را باور ندارد.

مدیرمسئول روزنامه رأی الیوم همچنین این نتایج را نشانه شکست راهبردی آمریکا و شخص دونالد ترامپ دانست و تصریح کرد که ورود واشنگتن به این جنگ نتوانست اهداف اعلام‌شده را محقق کند. به گفته وی، پذیرش پیروزی ایران از سوی اکثریت اسرائیلی‌ها به معنای اعتراف ضمنی به ناکامی سیاست‌هایی است که پس از عملیات «طوفان الاقصی» بر پایه تشدید خشونت، جنگ فراگیر و اعمال فشار نظامی در منطقه شکل گرفته بود.

عطوان در ادامه با انتقاد از برخی مواضع کشورهای عربی اظهار داشت: این نتایج پرسش‌های جدی را پیش روی رهبران عربی قرار می‌دهد که از نخستین ساعات درگیری، ایران را محکوم کرده و شکست آن را قطعی می‌دانستند، در حالی که اکنون حتی افکار عمومی در داخل اسرائیل نیز روایت متفاوتی از نتیجه جنگ ارائه می‌دهد.

وی در پایان تأکید کرد که نتایج این نظرسنجی را باید فراتر از یک آمار معمولی دانست؛ زیرا از نگاه او، این داده‌ها بازتابی از تغییر موازنه‌های منطقه‌ای و اعتراف بخشی از جامعه اسرائیل به ناکامی راهبردهای نظامی و امنیتی تل‌آویو در برابر ایران است.

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