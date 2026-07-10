به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کمیتههای مقاومت فلسطین در بیانیهای اعلام کرد که امام خامنهای(ره) برای همیشه نماد عزت، کرامت و مقاومت امت اسلامی باقی خواهند ماند.
این جنبش مقاومت فلسطینی در این بیانیه تاکید کرد که قائد شهید، حضرت آیتالله سید علی خامنهای همواره نماد عزت، کرامت، انقلاب و مقاومت خواهند ماند و میراث او در وجدان مؤمنان و آزادگان جاودان خواهد بود.
این بیانیه میافزاید که نسلهای آینده از ایشان معنای استقامت، فداکاری، نمایش عزتمندی ایمانی و قدرت امت در برابر وابستگی، سلطهگری و زیادهخواهی صهیونیستی و آمریکایی را الهام خواهند گرفت.
در ادامه این بیانیه آمده است که رهبر شهید امت، مساله فلسطین را مساله اول و محوری جهان اسلام میدانستند و این موضوع تنها به حمایت معنوی محدود نبود بلکه به حمایت مستقیم و مستمر نظامی، لجستیکی، مالی، علمی و اجتماعی از گروههای مختلف مقاومت فلسطین تبدیل شد که موجب پایداری جبهه غزه و رقم خوردن نقاط عطفی تا نبرد طوفانالاقصی شد.
این بیانیه میافزاید که ایشان در روزگار شکستها و در لحظاتی که همگان از حمایت مقاومت فلسطین دست کشیدند، سید و سالار محور مقاومت بود و همه حمایت و پشتیبانی خود را معطوف به محور مقاومت کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است که رهبر شهید، آنگونه که دوست داشت زندگی کرد؛ مبارزی انقلابی، رهبری عادل، مرشدی حکیم و خردمند و به درجه شهادت نائل آمد؛ شهیدی شجاع، عاشق حقیقت، صادق با مردم و امت خود که خون و جان و خانوادهاش را در این راه نثار کرد، نه سازش کرد و نه کوتاه آمد، مساله فلسطین نزد او مسالهای اعتقادی و اصولی بود که هیچگونه معاملهای بر سر آن قابل پذیرش نبود.
این بیانیه میافزاید که قدرتهای استکباری، صهیونیستی، آمریکایی و غربی میخواستند با شهادت ایشان، انقلاب اسلامی ایران را از پای درآورند اما خون او روح انقلاب را شعلهور کرد، مشروعیت آن را تازه کرد و پیوند خدشهناپذیر ملت بزرگ ایران را با رهبری خود به اثبات رساند.
در ادامه این بیانیه آمده است که تشییع پیکر رهبر شهید به همهپرسی و فریاد رسایی در برابر ستمگران تبدیل شد. میدان و مسیرهای تشییع و مراسم وداع به حماسهای از وفاداری و نماد عزت بدل گشت که ثابت میکند خون بزرگان همواره ضربان زندگی باقی میماند و شهادت رهبران، مسیر را متوقف نمیسازد بلکه باعث ایجاد عزمی راسختر، پایداری استوارتر و ایمانی عمیقتر میشود.
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