به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دایره امور قدس در سازمان آزادی‌بخش فلسطین با انتشار بیانیه‌ای، تخریب سه ساختمان مسکونی در شهرک «کفر عقب» در شمال قدس اشغالی را به شدت محکوم کرد. این نهاد تأکید کرد که سیاست تخریب منازل دیگر به بهانه‌های واهی اداری یا قانونی محدود نمی‌شود، بلکه به یک ابزار مرکزی در راهبرد کلان اسرائیل برای تخلیه قدس از ساکنان اصلی آن تبدیل شده است. هدف از این اقدامات، محروم کردن فلسطینیان از حق سکونت و تحمیل شرایط معیشتی دشوار است که در نهایت منجر به نزوح اجباری یا مهاجرت خاموش آن‌ها از شهر می‌شود.

تشدید حملات برای تحمیل واقعیت‌های جدید

این بیانیه تصریح می‌کند که تخریب اخیر در سایه تشدید بی‌سابقه فشارها بر شهر قدس صورت می‌گیرد. این فشارها شامل گسترش سریع شهرک‌سازی‌ها، تصاحب غیرقانونی اراضی، افزایش یورش‌ها به مسجدالاقصی و اعمال محدودیت‌های شدید بر زندگی شهروندان قدس است. این اقدامات بخشی از یک سیاست منسجم برای تغییر ماهیت تاریخی، قانونی و دموگرافیک قدس و تحمیل واقعیت‌های جدید روی زمین است. به‌ویژه مناطق واقع در پشت «دیوار حائل»، مانند کفر عقب، هدف اصلی این پروژه برای ترسیم مجدد نقشه جمعیتی قدس بر اساس طرح‌های الحاق غیرقانونی اسرائیل هستند.

درخواست برای اقدامات عملی بین‌المللی

ساف در پایان با اشاره به اینکه تداوم سیاست‌های تخریب و اخراج، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است، خواستار تحرک جدی نهادهای جهانی شد. این بیانیه از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کشورهای تأثیرگذار خواست تا از مرحله صدور بیانیه‌های محکومیت عبور کرده و با اتخاذ تدابیر بازدارنده عملی، از حقوق فلسطینیان در قدس محافظت کنند. دایره امور قدس تأکید کرد که تنها راه پایان دادن به این اقدامات، یک موضع‌گیری بین‌المللی قاطع است که مانع از تداوم سیاست‌های اشغالگران برای تحمیل تغییرات جمعیتی با استفاده از قدرت قهریه شود.

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