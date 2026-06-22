دیدار معاون شورای عالی امنیت ملی با وزیر خارجه چین و مشاور امنیت ملی هند در حاشیه نشست بریکس

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ قدیر نظامی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بامداد روز دوشنبه ۲۲ ژوئن وارد دهلینو شد تا در نشست روسای آژانسها و مشاوران امنیت ملی کشورهای عضو بریکس شرکت کند.
قدیر نظامی معاون شورای عالی امنیت ملی در حاشیه نشست روسای آژانسها و مشاوران امنیت ملی کشورهای عضو بریکس در دهلینو با وانگ یی وزیر امور خارجه چین دیدار و درباره آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی و همچنین همکاریهای دوجانبه گفتوگو کرد.
وی در این دیدار با تأکید بر شراکت راهبردی جمهوری اسلامی ایران و چین، از حمایتهای سیاسی دولت چین در جریان جنگ اخیر قدردانی کرد.
معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوز خارجی، این پیروزی را نتیجه رهبری حکیمانه، ایمان و ایستادگی ملت ایران و توانمندی نیروهای مسلح کشورمان دانست.
نظامی همچنین با اشاره به ظرفیتهای گسترده موجود، بر ضرورت تقویت همکاریهای دو کشور در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به رویکرد غیرقابل پیشبینی دشمنان کشورمان، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با ایجاد اختلال در روند اجرای مفاد توافق صلح و پاسخ به هرگونه تهدید احتمالی در آینده تأکید کرد.
تأکید وزیر خارجه چین بر توانایی ایران در حفظ امنیت و حاکمیت خود
وانگ یی وزیر امور خارجه چین نیز با اشاره به تابآوری ملت ایران در برابر تجاوز خارجی، بر توانایی جمهوری اسلامی ایران در حفظ امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی خود تأکید کرد.
وی ضمن استقبال از بهبود روابط ایران با کشورهای منطقه، آمادگی چین را برای ایفای نقشی سازنده در روند مذاکرات و تلاشهای دیپلماتیک با هدف تقویت صلح و ثبات منطقهای اعلام کرد.
طرفین بر تداوم رایزنیهای نزدیک و گسترش همکاریهای دوجانبه در چارچوب مشارکت جامع راهبردی جمهوری اسلامی ایران و چین تأکید کردند.
دیدار با مشاور امنیت ملی هند
قدیر نظامی معاون شورای عالی امنیت ملی، در حاشیه این نشست همچنین با اجیت دووال مشاور امنیت ملی هند، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، طرفین ضمن بررسی آخرین تحولات غرب آسیا، درباره همکاریهای دوجانبه ایران و هند و همچنین تعاملات دو کشور در چارچوب بریکس تبادل نظر کردند.
دو طرف بر اهمیت تداوم رایزنیها و گسترش همکاریها در حوزههای مورد علاقه مشترک تأکید کردند.
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