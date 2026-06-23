به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دموکرات‌های کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از رویکرد دولت «دونالد ترامپ» در قبال ایران انتقاد کردند و اظهار داشتند اقدامات این دولت با مواضع و شروطی که پیش‌تر درباره هرگونه توافق با تهران مطرح کرده بود، همخوانی ندارد.

در این پیام آمده است که هرچند پایان دادن به «جنگی غیرقانونی»، از ادامه دادن به آن گزینه بهتری است، اما اقدامات دولت ترامپ با شعارها و رویکرد اعلامی خود درباره نحوه دستیابی به توافق با ایران سازگار نیست.

دموکرات‌های این کمیته همچنین اعلام کردند مقام‌های دولت ترامپ بارها اعلام کرده بودند هرگونه کاهش یا لغو تحریم‌ها منوط به رسیدگی ایران به برنامه هسته‌ای و فعالیت گروه‌های هم‌پیمان خود در منطقه خواهد بود.

در ادامه این پیام آمده است که هیچ‌یک از این موضوعات حل‌وفصل نشده، اما با این وجود، ایران از کاهش گسترده تحریم‌هایی برخوردار شده است که تهران سال‌ها به دنبال دستیابی به آن بوده است.

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