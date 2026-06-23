تعدیل نیرو در نهادهای امنیتی آمریکا؛ آغاز موج گسترده اخراج کارکنان از دستگاه اطلاعات ملی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سیانان گزارش کرد بیل بولتی، سرپرست دستگاه اطلاعات ملی آمریکا، اجرای طرحی جامع برای تعدیل نیروی انسانی و بازسازی ساختار این نهاد را آغاز کرده است. این اقدام در راستای تلاشهای دونالد ترامپ برای سازماندهی مجدد موسسات امنیتی و اطلاعاتی و همچنین کاهش هزینههای عمومی دولت صورت میگیرد؛ موضوعی که همزمان با بحثهای داغ پیرامون نقش و نفوذ نهادهای فدرال در ایالات متحده، جنجالهای زیادی به راه انداخته است.
منابع مطلع به این شبکه اعلام کردند که فرآیند اخراجها از پیش آغاز شده و هدف اصلی این طرح، حذف افرادی است که از آنها با عنوان «عناصر دولت عمیق» یاد میشود؛ یعنی کارمندان و بوروکراتهایی که گمان میرود با رویکردها و سیاستهای دولت فعلی مخالف هستند. طبق گزارشها، ترامپ بلافاصله پس از انتصاب بولتی، مأموریت وی را برای کوچکسازی این سازمان — که نظارت بر ۱۸ آژانس و نهاد اطلاعاتی مختلف را بر عهده دارد — ابلاغ کرده است.
گفته میشود بولتی حتی یک روز زودتر از برنامه مقرر، وظایف خود را آغاز کرده و بلافاصله فهرست کامل تمامی کارکنان را جهت آمادهسازی برای فرآیند بازسازی درخواست کرده است. بر اساس این گزارش، انتظار میرود بزرگترین موج تعدیل نیرو، مراکز حساس نظیر «مرکز ملی مبارزه با تروریسم» و «مرکز ملی مبارزه با جاسوسی و امنیت» را هدف قرار دهد. پیش از این، ترامپ در گفتگو با وال استریت ژورنال تأکید کرده بود که دفتر مدیریت اطلاعات ملی بیش از حد متورم شده و فاقد کارایی لازم است.
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