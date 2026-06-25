انگلیس؛ از مرکز اسلامی امام رضا(ع) در روز عاشورا دفاع کنید! + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کمپین مردمی حامیان مرکز اسلامی امام رضا(ع) در شهر بیرمنگام انگلیس با انتشار فراخوانی، از جامعه مسلمانان و فعالان مدنی خواست تا برای حفاظت از این مرکز و تضمین امنیت برگزاری مراسم عزاداری روز عاشورا، در محل این مرکز تجمع کنند. این نهاد اعلام کرده است که گزارش‌های موثقی مبنی بر برنامه‌ریزی گروه‌های افراطی برای ایجاد اختلال در برنامه‌های مذهبی دریافت کرده و بر همین اساس، حضور داوطلبانه مردمی را برای پیشگیری از هرگونه تنش ضروری می‌داند.

بر اساس بیانیه رسمی منتشر شده توسط کمپین مردمی «دوستان مرکز اسلامی امام رضا(ع) بیرمنگام» (FOIC)، این تجمع حمایتی قرار است ظهر پنجشنبه در محل مرکز امام رضا (ع) واقع در منطقه B19 3PY بیرمنگام آغاز شود. برگزارکنندگان این فراخوان تأکید کرده‌اند که هدف اصلی از این اقدام، نظارت هوشیارانه برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای عزاداران و اطمینان از تداوم آرام مجالس سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) است.

در بخش دیگری از این بیانیه، مدیریت مرکز با اشاره به قداست ایام عاشورا و اهمیت حفظ حرمت شعائر دینی، ابراز داشته است که اولویت اصلی آن‌ها برگزاری صلح‌آمیز مراسم و تمرکز بر ابعاد معنوی واقعه کربلا است. آن‌ها هشدار داده‌اند که هرگونه تلاش برای ایجاد رعب و وحشت یا آزار مسلمانان در خلال مناسک مذهبی، مصداق بارز اسلام‌هراسی بوده و با واکنش هوشیارانه و مسالمت‌آمیز جامعه اسلامی مواجه خواهد شد.

گفتنی است در ماه‌های اخیر و در روزهای مبارک و مهم تقویم شیعی از جمله شب قدر و ولادت امام زمان(عج) مرکز اسلامی امام رضا(ع) و مرکز اسلامی انگلیس مورد حملۀ فعالان حامی رضا پهلوی قرار گرفته است.

..........

پایان پیام