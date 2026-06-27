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اهتزاز پرچم‌های یازینب(س) و یاحسین(ع) در ورزشگاه لومن سیاتل + عکس

۶ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۸
کد مطلب: 1832160
اهتزاز پرچم‌های یازینب(س) و یاحسین(ع) در ورزشگاه لومن سیاتل + عکس

در جریان دیدار ایران و مصر در ورزشگاه لومن سیاتل، پرچم‌های «یا زینب‌(س)» و «یا حسین(ع)» در سکوها به اهتزاز درآمد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در جریان دیدار تیم‌های ایران و مصر در ورزشگاه لومن شهر سیاتل، هواداران تیم ملی کشورمان با برافراشتن پرچم‌های مقدس «یا زینب» و «یا حسین» جلوه‌ای از ارادت مذهبی و هویتی خود را در فضای این مسابقه به نمایش گذاشتند. این پرچم‌ها در بخشی از سکوها دیده شد و توجه حاضران و کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرد.

این دیدار با نتیجه یک-یک به تساوی انجامید؛ ملی‌پوشان شایسته‌ترین نمایش را به نمایش گذاشتند، اما پشت هم بد آوردند تا سه امتیاز حساس مقابل مصر تبدیل به مساوی شود و سرنوشت صعود به اماواگر کشیده شود.

اهتزاز پرچم‌های یازینب(س) و یاحسین(ع) در ورزشگاه لومن سیاتل + عکس

اهتزاز پرچم‌های یازینب(س) و یاحسین(ع) در ورزشگاه لومن سیاتل + عکس

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