به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در جریان دیدار تیم‌های ایران و مصر در ورزشگاه لومن شهر سیاتل، هواداران تیم ملی کشورمان با برافراشتن پرچم‌های مقدس «یا زینب» و «یا حسین» جلوه‌ای از ارادت مذهبی و هویتی خود را در فضای این مسابقه به نمایش گذاشتند. این پرچم‌ها در بخشی از سکوها دیده شد و توجه حاضران و کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرد.

این دیدار با نتیجه یک-یک به تساوی انجامید؛ ملی‌پوشان شایسته‌ترین نمایش را به نمایش گذاشتند، اما پشت هم بد آوردند تا سه امتیاز حساس مقابل مصر تبدیل به مساوی شود و سرنوشت صعود به اماواگر کشیده شود.

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