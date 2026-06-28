به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین سید احمد حسینی در مراسم عزاداری ویژه بانوان در سالروز شهادت امام سجاد علیه السلام در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت، اظهار داشت: امروز، سالروز ورود کاروان اسرا به کوفه، روز دفن ابدان مطهر شهدای کربلا توسط طایفه بنی اسد و سالروز شهادت حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیه‌السلام است.

سخنران حرم مطهر با بیان اینکه امام سجاد(ع) یادگار کربلا و پدر هشت امام هستند گفت: ایشان سی و چهار سال پس از عاشورا، با اشک، دعا و خون دل، پیام عاشورا را زنده نگه داشتند و در خفقان یزیدی، با صحیفه سجادیه، معارف ناب اسلامی را به ما منتقل کردند.

وی با اشاره به جنایات یزید ملعون، افزود: یزید در سه سال و هشت ماه حکومت خود، سه جنایت بزرگ انجام داد: شهادت امام حسین(ع) و اسارت اهل بیت(ع)، حمله به مدینه و هتک حرمت آن و حمله به مکه و تخریب کعبه. این جنایت‌ها نشان می‌دهد که دشمن اگر احساس پیروزی کند، آرام نمی‌گیرد و به مکان‌های مقدس نیز رحم نمی‌کند. قرآن کریم می‌فرماید «با پیشوایان کفر بجنگید که آنان به عهد خود وفادار نیستند».

حسینی با اشاره به نقش تربیتی مادران، گفت: یزید در دامن یک زن مسیحی بزرگ شد و از اسلام اثری در او نبود. اسلام بر انتخاب همسر پاک و مؤمن تأکید کرده است، زیرا فرزندان، از دامن مادران تربیت می‌شوند. امام باقر علیه‌السلام فرمودند شراب، کلید تمام بدی‌هاست. یزید به دلیل شراب‌خواری، به جنایت‌های بزرگی دست زد. امروز نیز دشمنان روی فساد اخلاقی و شراب سرمایه‌گذاری می‌کنند تا نسل جوان را از مسیر حق منحرف کنند.

سخنران حرم مطهر با اشاره به نقش امام سجاد علیه‌السلام در زنده نگه داشتن عاشورا، گفت: در آن خفقان شدید، حتی بردن نام امام حسین(ع) جرم بود؛ اما امام سجاد(ع) با دعاها و مناجات‌های خود، مانند صحیفه سجادیه و مناجات خمس عشر، راهی برای ارتباط با خدا و زنده نگه داشتن یاد عاشورا ایجاد کردند. رهبر شهید ما نیز در شرایط سخت، بر خواندن دعاهای صحیفه سجادیه تأکید داشتند.

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