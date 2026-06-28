به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین سید حسین مومنی در محفل عزاداری حرم بانوی کرامت با اشاره به تحقق ظلم و جور در جامعه پس از رحلت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله، اظهار داشت: ظلم یعنی قرار دادن هر چیزی در جایگاه نادرست و جور یعنی عدول از صراط مستقیم و فاصله گرفتن از ولایت.

سخنران حرم بانوی کرامت گفت: متأسفانه پس از رحلت پیامبر(ص) هر دو ثقل قرآن و عترت مورد هجوم قرار گرفتند و مردم از علی بن ابی طالب علیه‌السلام فاصله گرفتند، در حالی که پیامبر(ص) فرموده بود «علی کسی است که شما را به حق می‌رساند».

وی افزود: کار به جایی رسید که امام مجتبی علیه‌السلام را مجبور به صلح کردند و ایشان فرمودند «عزت‌تان به عزایتان بنشیند که من را مجبور به این صلح می‌کنید». اوج این ادبار در زمان اباعبدالله الحسین علیه‌السلام بود که چیزی از دین باقی نمانده بود و حضرت با خون و شمشیر، جامعه را بیدار کردند.

مؤمنی با اشاره به سه آسیب جدی زمان امام سجاد علیه‌السلام، گفت: پس از عاشورا، جامعه دچار سه آسیب بزرگ شد؛ اول، آسیب سیاسی که حاکمیت در دست کسانی بود که هیچ اعتقادی به خدا و پیامبر نداشتند. دوم، آسیب فرهنگی که غنا و موسیقی و مطربی در مدینه رواج یافت و زن رقاصه برای مردم برنامه اجرا می‌کرد و سوم، آسیب اعتقادی که انحرافات شدید در باورهای دینی مانند جبر و تفویض ایجاد شد.

سخنران حرم مطهر با اشاره به اقدامات امام سجاد علیه السلام برای مقابله با این آسیب‌ها، تصریح کرد: امام سجاد علیه‌السلام سه کار اساسی انجام دادند؛ اول، ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه و مبارزه با انحرافات با استناد به قرآن. دوم، معرفی سنت پیامبر که در آن زمان فراموش شده بود و سوم، معرفی اهل بیت(ع) و انتقال معارف ناب در قالب دعاهایی مانند صحیفه سجادیه که گنجینه‌ای از معارف ناب اسلامی است.

وی در پایان گفت: امام سجاد علیه السلام در اوج غربت، با گریه و بکا، دستاوردهای عاشورا را حفظ کردند و امروز پیام عاشورا به ما رسیده است. ما نیز باید با الگوگیری از ایشان، در برابر انحرافات بایستیم و با قرآن، سنت پیامبر(ص) و معرفت اهل بیت(ع) جامعه را از آسیب‌ها نجات دهیم.

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