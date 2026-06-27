جبهه عمل اسلامی لبنان: توافق چارچوب با اسرائیل «مرده به دنیا آمده» و فاقد هرگونه اثر قانونی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جبهه عمل اسلامی لبنان با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد که توافق موسوم به چارچوب عمل مشترک میان مقامات رسمی لبنان که بدون داشتن حق و مشروعیت قانونی با رژیم صهیونیستی مذاکره کرده‌اند، با دشمن جنایتکار و متجاوز صهیونیستی، چیزی جز «جوهر روی کاغذ» نیست و مرده به دنیا آمده است.

جبهه عمل اسلامی لبنان اعلام کرد: این توافق فاقد هرگونه اثر قانونی است، زیرا در سرزمین خیانت بزرگ در واشنگتن، مرده به دنیا آمده است. در مقابل، سرزمین زنده با مردم مقاوم، صبور و غیور خود و مقاومت شریف و قهرمانش که با خون شهدای پاک و جانبازان سرافراز آبیاری شده، همین‌جا یعنی سرزمین جنوب سربلند و استوار لبنان است.

این جبهه لبنانی با تأکید بر اینکه حقی که برای آن مطالبه‌گری وجود دارد، هرگز ضایع نمی‌شود، تصریح کرد: با وجود خیانت خائنان و مزدوران سرسپرده به دیکته‌های صهیونیستی-آمریکایی که بوی خیانتشان از واشنگتن تا بیروت به مشام می‌رسد، باید دانست آنچه بر پایه باطل بنا شود، به طور قطع باطل است.

جبهه عمل اسلامی تصریح کرد: هیچ قدرتی در جهان، با هر میزان از طغیان و استکبار، نمی‌تواند سرزمین گران‌بهای جنوب را از ساکنان و مردمان پاک‌سرشت آن که با جان و دل از خانه‌ها، روزی و اموال خود دفاع می‌کنند، جدا کند.

این جبهه لبنانی در پایان بیانیه خود بر ضرورت هوشیاری همگانی در برابر توطئه‌های «فتنه داخلی» و «فراخوان‌های مشکوک برای ایجاد فدرالیسم» که امروزه در سایه اشغالگری و تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی علیه مردم و کشور لبنان به گوش می‌رسد، تأکید کرد.

جبهه عمل اسلامی در پایان خاطرنشان کرد که ملت غیور لبنان در خط مقدم مقابله با این توطئه‌ها و پروژه‌های پست و کینه‌توزانه صهیونیستی-آمریکایی قرار خواهد گرفت.

این در حالی است که ساعاتی پیش شیخ «نعیم قاسم» دبیرکل حزب‌الله لبنان نیز با بیان اینکه «توافق‌نامه چارچوب» تسلیم حاکمیت لبنان است، به اشغالگری مشروعیت می‌بخشد و عقب‌نشینی را به خلع سلاح مقاومت مرتبط می‌کند، خواستار رد این توافق‌نامه و پایبندی به یادداشت‌تفاهم ایران و آمریکا و ادامه مقاومت تا آزادسازی کامل لبنان شد.

دبیرکل حزب‌الله تأکید کرد: توافق چارچوب در واشنگتن تحقیرآمیز، شرم‌آور و تسلیم حاکمیت است. این توافق باطل و بی‌اعتبار است و مفاد تفاهم‌نامه ایران و آمریکا باید اجرا شود. ما تمام ابزارهای لازم را دنبال خواهیم کرد و فشارهای بین‌المللی و عربی را اعمال خواهیم کرد تا دشمن اسرائیلی را مجبور به رعایت بند اول تفاهم‌نامه و خروج از لبنان کنیم.

لبنان و رژیم صهیونیستی روز جمعه پس از پنج دور مذاکره و چهار روز رایزنی در واشنگتن با میانجی‌گری آمریکا، چارچوبی برای توافق در آینده دست یافتند. این چارچوب با حضور «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا، «ندا حماده معوض» سفیر لبنان در آمریکا و «یخیل لیتر» سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن به امضا رسید.

بر اساس گزارش پایگاه خبری آمریکایی اکسیوس، این توافق‌نامه، مسیر مذاکرات آتی میان دو طرف را ترسیم کرده و شامل اقدام‌های اجرایی اولیه است. این پایگاه به نقل از یک مقام اسرائیلی اظهار کرد که بر اساس این توافق، رژیم صهیونیستی تا زمان خلع سلاح حزب‌الله، حضور خود را در منطقه امنیتی موسوم به «خط زرد» حفظ خواهد کرد.

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