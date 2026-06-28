به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش امل و «الجماعة الإسلامیة» لبنان با صدور بیانیه‌های جداگانه، توافق چارچوبی امضاشده میان لبنان و اسرائیل را مورد انتقاد قرار داده و تأکید کردند که هرگونه توافق باید به خروج کامل نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان، حفظ حاکمیت ملی و تقویت نقش دولت و ارتش این کشور منجر شود.

امل: توافق به سود اسرائیل است

جنبش امل اعلام کرد توافق اخیر توازن لازم را ندارد و بخش عمده مفاد آن به سود اسرائیل و به زیان منافع ملی لبنان است. این جنبش خواستار خروج کامل اسرائیل، استقرار کامل ارتش لبنان، بازگشت آوارگان، آغاز بازسازی و ادامه مذاکرات غیرمستقیم برای حل مسائل باقی‌مانده شد و تأکید کرد توافقی که این اصول را تضمین نکند، مردود است.

الجماعة الإسلامیة: حاکمیت لبنان نباید معامله شود

«الجماعة الإسلامیة» نیز اعلام کرد معیار ارزیابی هر توافق، حفظ حاکمیت لبنان و تضمین پایان اشغالگری است. این گروه بر توقف تجاوزها، آزادی اسرا، بازگشت آوارگان، تدوین راهبرد دفاعی از طریق گفت‌وگوی ملی و واگذاری تصمیم جنگ و صلح به نهادهای قانونی لبنان تأکید کرد و هشدار داد خروج اسرائیل نباید به شروط امنیتی قابل تفسیر یا تعویق مشروط شود.

هشدار درباره اختلافات داخلی

در همین حال، نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، با هشدار نسبت به ایجاد فتنه داخلی، از مردم خواست هوشیاری و خویشتنداری خود را حفظ کنند. مخالفت جریان‌های سیاسی لبنان در حالی مطرح شده است که بر اساس توافق چارچوبی، اسرائیل می‌تواند تا زمان خلع سلاح حزب‌الله در مناطق موسوم به «نوار امنیتی» باقی بماند؛ بندی که به مهم‌ترین محور انتقاد مخالفان این توافق تبدیل شده است.

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