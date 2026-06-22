به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که آمریکا طبق تفاهمنامه با ایران متعهد به پایان فوری جنگ علیه لبنان است، سیانان از احتمال عقبنشینی محدود رژیم صهیونیستی از خاک لبنان خبر داد.
طبق گزارش سیانان، یک منبع اسرائیلی آگاه گفت که رژیم صهیونیستی به عنوان بخشی از مذاکرات آتی با لبنان، در حال بررسی اعلام عقبنشینی «نمادین» از جنوب این کشور است. این ایده پیش از مذاکرات بین اسرائیل و لبنان که قرار است همین هفته تحت نظارت دولت دونالد ترامپ در واشنگتن برگزار شود، مورد بحث قرار گرفته است.
به گفته این منبع، اسرائیل در حال بررسی عقبنشینی محدود به عنوان «نشانهای» به دولت لبنان است. وی مدعی شد که هدف این اقدام تلآویو، اولویت دادن به مسیر دیپلماتیک و جدا کردن لبنان از مذاکرات آمریکا و ایران است. این عقبنشینیها شامل خارج کردن بخشی از نیروها از مناطق نهچندان وسیع آن سوی بهاصطلاح «خط زرد» خواهد بود.
این خبر در شرایطی منتشر شده که بند اول تفاهمنامه آمریکا و ایران، بر پایان فوری و دائمی جنگ در تمامی جبههها از جمله لبنان تأکید دارد. با این حال، طی روزهای اخیر بنیامین نتانیاهو، یسرائیل کاتز و دیگر مقامات ارشد اسرائیلی از ادامه حضور اشغالگرانه این رژیم در لبنان سخن گفتهاند. کاتز روز یکشنبه عقبنشینی ارتش اسرائیل از مناطق جنوبی را رد کرد و متعهد شد که این کشور از آنچه «منطقه امنیتی» مینامد، عقبنشینی نخواهد کرد.
ساعاتی پیش، قطر و پاکستان در بیانیه مشترکی اعلام کردند که طرفهای مذاکرهکننده با ایجاد یک «هسته رفع تنش» موافقت کردهاند و این سازوکار با مشارکت دوحه و اسلامآباد فعالیت خواهد کرد تا بر پایبندی به توقف عملیات نظامی در لبنان نظارت شود.
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