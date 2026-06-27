شیخ نعیم قاسم: توافق چارچوب واشنگتن، تحقیر لبنان و واگذاری حاکمیت به رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرکل حزب الله لبنان با انتشار بیانیهای نسبت به توافق چارچوب بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی که از سوی هیاتهای مذاکره کننده لبنان و (رژیم) اسرائیل با حضور وزیر خارجه آمریکا، پس از چند روز مذاکره در واشنگتن امضا شد، واکنش نشان داد.
شیخ نعیم قاسم در ابتدای این بیانیه با انتقاد از عملکرد دولت لبنان، پرسید: امانتداری و مسئولیتپذیری حاکمیت لبنان در قبال مردم و دفاع از حاکمیت کشور کجاست؟ وی یادآور شد که آمریکا در گذشته حاضر به برقراری آتشبس در لبنان نشد و حتی زمانی که نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا در پاکستان در فروردین ۱۴۰۵ (آوریل ۲۰۲۶) به دولت لبنان ارائه شد، این پیشنهاد را نپذیرفت؛ اقدامی که به گفته وی زمینهساز حملات گسترده رژیم صهیونیستی در «چهارشنبه سیاه» و کشته و زخمی شدن صدها نفر و تخریب گسترده مناطق مختلف لبنان شد.
وی با تأکید بر اینکه حزبالله از ابتدا نسبت به مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی هشدار داده بود، گفت: این مذاکرات چیزی جز پذیرش کامل خواستهها و دیکتههای آمریکا و اسرائیل نیست. به گفته وی، دولت لبنان بدون در اختیار داشتن هیچ ابزار قدرتی وارد این مذاکرات شده، در حالی که داوطلبانه از ظرفیت مقاومت و حمایت مردمی چشمپوشی کرده و با تصمیمات خود، مقاومت را در میانه جنگ هدف قرار داده است؛ اقدامی که به اعتقاد او در نهایت به تضعیف حاکمیت ملی لبنان منجر شده است.
دبیرکل حزبالله سپس به «یادداشت تفاهم ایران و آمریکا» اشاره کرد و گفت: این تفاهمنامه، توقف جنگ در لبنان را به عنوان نخستین بند خود تضمین کرده بود و پس از آنکه رژیم صهیونیستی از اجرای آن سر باز زد، ایران اجرای توافق را متوقف و انسداد تنگه هرمز را ادامه داد تا سرانجام آمریکا، اسرائیل را به پذیرش آتشبس وادار کرد. وی افزود: این تفاهمنامه حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کرده و مذاکرات درباره خروج کامل نیروهای اشغالگر از لبنان را ظرف ۶۰ روز پیشبینی کرده بود؛ اما دولت لبنان با پذیرش توافق چارچوب، این برگ برنده را کنار گذاشت و امتیازات رایگان در اختیار اسرائیل قرار داد.
شیخ نعیم قاسم با انتقاد از مفاد توافق چارچوب اظهار داشت: این توافق به رژیم صهیونیستی اجازه میدهد روند استقرار ارتش لبنان، موضوع خلع سلاح مقاومت و حتی ادامه اشغال بخشهایی از خاک لبنان را تحت نظارت خود قرار دهد. وی هشدار داد که گره زدن خروج نیروهای اشغالگر به خلع سلاح مقاومت، اقدامی بسیار خطرناک است که لبنان را به بازیچه رژیم صهیونیستی تبدیل میکند و میتواند به تداوم اشغالگری و حتی الحاق بخشهایی از خاک لبنان منجر شود.
وی تأکید کرد که مقاومت هرگز سلاح خود را کنار نخواهد گذاشت و هیچ طرفی حق ندارد ملت لبنان را از حق دفاع مشروع در برابر اشغالگران محروم کند. به گفته وی، رژیم صهیونیستی باید به دلیل اشغالگری از خاک لبنان خارج شود و هرگونه فراتر رفتن از توافق آتشبس پیشین، پاداش دادن به اسرائیل و تضییع حاکمیت لبنان خواهد بود.
دبیرکل حزبالله در پایان، توافق چارچوب واشنگتن را «فاقد اعتبار» خواند و خواستار اجرای کامل مفاد تفاهم ایران و آمریکا شد. وی تأکید کرد که حزبالله از همه ابزارهای سیاسی، دیپلماتیک و مردمی برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به خروج از لبنان استفاده خواهد کرد و از دولت لبنان نیز خواست از تصمیمات خود بازگردد و برای آزادسازی سرزمینهای اشغالی، بازگشت آوارگان، آزادی اسرا، بازسازی کشور و تدوین راهبرد امنیت ملی، با همه نیروهای ملی همکاری کند.
شیخ نعیم قاسم در پایان با تجلیل از فداکاریهای شهدا، مجروحان، اسرا، مردم لبنان، ارتش و نیروهای مقاومت، تصریح کرد که مقاومت میدان را ترک نخواهد کرد و به مسیر مقابله با اشغالگری تا تحقق آزادی کامل لبنان ادامه خواهد داد.
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