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بقائی: توسعه روابط با عراق در صدر اولویت‌های تهران است

۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۶
کد مطلب: 1832518
بقائی: توسعه روابط با عراق در صدر اولویت‌های تهران است

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به پیوندهای عمیق فرهنگی و تمدنی ایران و عراق تاکید کرد: «توسعه روابط با عراق همواره در صدر اولویت‌های تهران باقی خواهد ماند.»

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به پیوندهای عمیق فرهنگی و تمدنی ایران و عراق تاکید کرد: «توسعه روابط با عراق همواره در صدر اولویت‌های تهران باقی خواهد ماند.»

«اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه امروز( یکشنبه ۷ تیر) ساعتی پس از ورود هیئت سیاسی ایران به ریاست وزیر امور خارجه به بغداد با انتشار نوشته‌ای به زبان عربی در حساب کاربری خود در ـشبکه ایکس» نوشت: «درود بر عراق بزرگ و برادر. به همراه وزیر امور خارجه وارد بغداد شدیم و پس از ادای احترام به فرماندهان پیروزی، با برادران عراقی خود، از جمله رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه عراق، دیدار و گفت‌وگو خواهیم کرد».

بقائی تاکید کرد: «توسعه روابط با عراق، که پیوندهای عمیق فرهنگی و تمدنی ما را به یکدیگر پیوند داده است، همواره در صدر اولویت‌های تهران باقی خواهد ماند.»

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گفتنی است «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه صبح امروز در صدر هیات سیاسی و دیپلماتیک وارد بغداد پایتخت عراق شد. وزیر امور خارجه در بدو ورود به مقام سردار شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس ادای احترام کرد. عراقچی در دیدار با «فواد حسین» همتای عراقی خود هم به بررسی مهمترین موضوعات دو جانبه و منطقه‌ای پرداخت. بررسی جزئیات برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در شهرهای مختلف عراق هم از دستور کارهای این سفر است.

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