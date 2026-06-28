فؤاد حسین: عراق آماده میزبانی نشست مشترک ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است

به گزارش خبرگزای بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، امروز در کنفرانس خبری مشترک با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، از آمادگی بغداد برای میزبانی نشست مشترک ایران، عراق و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با هدف بررسی امنیت منطقه و راه‌های پایان دادن به جنگ خبر داد.

فؤاد حسین گفت: سفر آقای عراقچی به بغداد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به‌ویژه آنکه پس از امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا انجام می‌شود؛ با این حال، جنگ همچنان در منطقه ادامه دارد و در اطراف تنگه هرمز نیز درگیری‌هایی وجود دارد.

وی افزود: در این دیدار، دو طرف درباره آخرین تحولات منطقه، حملات صورت‌گرفته علیه عراق در جریان جنگ اخیر و پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز بر اقتصاد عراق گفت‌وگو کردند. بسته شدن این گذرگاه راهبردی، صادرات نفت عراق را متوقف کرد و خسارت‌هایی به اقتصاد این کشور وارد ساخت.

وزیر امور خارجه عراق با تأکید بر اینکه امنیت منطقه باید از سوی کشورهای منطقه تأمین شود، گفت: بغداد از برگزاری نشست مشترک ایران، عراق و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای بررسی امنیت منطقه و پایان دادن به جنگ حمایت می‌کند و آمادگی میزبانی این نشست را دارد.

فؤاد حسین همچنین با ابراز تأسف از حملات آمریکا به ایران، تأکید کرد: سیاست عراق بر مخالفت با جنگ و حل اختلافات از طریق گفت‌وگو و مذاکره استوار است.

وی با اشاره به نقش بغداد در نزدیک کردن دیدگاه‌های تهران و واشنگتن، گفت: عراق روابط بسیار خوبی با هر دو کشور دارد و آماده است برای پایان دادن به جنگ با هر دو طرف همکاری کند.

وزیر امور خارجه عراق در پایان از سید عباس عراقچی به دلیل اطلاع‌رسانی مستمر به بغداد درباره روند مذاکرات و تحولات مرتبط قدردانی کرد.

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