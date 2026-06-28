به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمود مرداوی از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس، شهادت مجاهد قسامی مجدی نورالدین ابو عره از شهرک عقابا در شمال طوباس را تسلیت گفت؛ شهیدی که ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود سوم دسامبر ۲۰۲۴ همراه با دو همرزم قسامی خود، محمد سمیح کامل غنام و کرم حاتم محمد ابو عره، در منطقه‌ای هموار در اطراف این شهرک به شهادت رسیده است.

وی افزود: ربودن پیکر شهید ابو عره، پنهان نگه داشتن آن و خودداری رژیم اشغالگر از اعلام سرنوشت پیکر این شهید، جنایتی مضاعف است که سادیسم و تکبر این رژیم را نشان می‌دهد.

عضو ارشد جنبش حماس تأکید کرد: مبارزان و جوانان به‌پاخاسته ملت فلسطین در همه جای وطن، به دفاع از مردم، سرزمین و مقدسات خود در برابر دشمن جنایتکار صهیونیستی ادامه خواهند داد.

مرداوی گفت: مقاومت در همه شکل‌های آن، تنها راه پاسخ به تجاوزات مستمر رژیم اشغالگر علیه ملت فلسطین است و جنایات پی‌درپی اشغالگران و شهرک‌نشینان بدون پاسخ نخواهد ماند.

وی تأکید کرد: مقاومت قادر است در هر وجب از سرزمین اشغالی، رژیم صهیونیستی و شهرک‌نشینان آن را هدف ضربات دردناک قرار دهد.

مرداوی در پایان از جوانان فلسطینی در سراسر کرانه باختری و قدس خواست برای تشدید همه اشکال مقاومت به پا خیزند و تا عقب راندن اشغالگران، آزادی سرزمین و مقدسات فلسطین و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس، به مسیر مبارزه ادامه دهند.

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