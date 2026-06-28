به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به منظور انجام هماهنگی‌های لازم برای میزبانی از شرکت‌کنندگان در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در هفته میانی تیرماه حجت‌الاسلام محمدمهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ میزبان قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران بود.

در این جلسه حجت‌الاسلام ایمانی‌پور طی سخنانی گفت: برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر آیین بدرقه قائد شهید حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای (ره) افزون بر دعوت از تخبگان مطرح جهانی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، دینی و علمی این سازمان با بهره‌مندی از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی مکان این سازمان را در حد فاصل اتوبان شهید همت و بزرگراه شهید سلیمانی به زائرشهری برای به خدمت‌رسانی علاقه‌مندان به رهبرسفر کرده و دوست‌داران انقلاب اسلامی خواهیم کرد.

وی افزود: با عنایت به مجاورت سازمان فرهنگ با مصلی تهران که محل اصلی وداع با پیکر امام شهید تعیین شده این مکان در مسیر اصلی برنامه‌ها به ارایه خدمات و پشتیبانی از فعالیت‌های فرهنگی می‌پردازد تا حماسه خداحافظی طبق هماهنگی‌های به عمل آمده با رهبر شهید انقلاب در حافظه تاریخی مردم جهان ماندگارتر باشد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اظهار کرد: زائرشهر موسوم به امام خمینی (ره) در ضلع شمالی مصلی تهران از جمله ‌زائرشهرهای تعریف شده برای آیین وداع در پایتخت تعریف شده و آخرین مراحل آماده‌سازی خود را طی می‌کند.

در ادامه این دیدار رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به مسئولیت‌های اجتماعی اصناف طی سخنانی گفت: در روزهای نبرد با استکبار جهانی و بعد از آن در ایام پساجنگ نقش اصناف تنها به عرضه کالا و خدمات محدود نبوده و کنترل بازار از سوی فعالان صنفی در چنین مقاطع حساس تاریخی همواره اولویت کارها بوده است.

وی با اشاره به این که اصناف نقش مؤثری در حمایت از مردم و تقویت همبستگی ملی ایفا می‌کند، افزود: در جریان بحران‌ها، بسیاری از کسبه با توزیع اقلام ضروری و مشارکت در فعالیت‌های خیرخواهانه بنا به وسع ذاتی و استطاعت کاری مسئولیت اجتماعی خود را به نمایش گذاشتند و در هنگامه تشییع باشکوه تاریخی در همراهی با نهادهای متولی این مسئولیت را همچنان با جدیت پیگیری خواهد نمود.

...........

پایان پیام