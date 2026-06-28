فراخوان سوگواره «بانوی میدان» در قم منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر امور بانوان استانداری قم با همکاری معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی قم، فراخوان سوگواره «بانوی میدان» را با هدف ثبت و مستندسازی نقشآفرینی زنان در وقایع اخیر جنگ رمضان و آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده ایشان در قم منتشر کرد.
این سوگواره در راستای پاسخ به خلأ روایی موجود در ثبت حضور مؤثر زنان در میدانهای تاریخی و با هدف تبدیل تجارب شفاهی پراکنده به آرشیوی منسجم برای پژوهش و رسانه طراحی شده است. براساس این فراخوان، محورهای اصلی این رویداد فرهنگی شامل «مادران و دختران میدان»، «زن، خانه و جنگ»، «بانوی موکبدار و مدافع» و «وداع زینبگونه» است که به ترتیب به نقشآفرینی زنان در تجمعات مردمی، مدیریت بحران در خانه، حضور در مواکب و گروههای امدادی و جایگاه آنان در مراسم تشییع رهبر شهید میپردازد.
شرکتکنندگان در این سوگواره میتوانند آثار خود را در چهار بخش اصلی «عکس»، «دلنوشته»، «پادکست» و «کلیپ» و همچنین بخش ویژه «زنان میداندار» به دبیرخانه ارسال کنند. بخش ویژه به معرفی و روایت زنان شاخص استان قم اختصاص دارد که در دوره جنگ رمضان یا مراسم تشییع، نقشی برجسته و الهامبخش ایفا کردهاند.
مهلت ارسال آثار تا ۱۳ مردادماه تعیین شده است و علاقهمندان میتوانند از طریق سامانه رویتاب به نشانی https://www.roytab.ir/Default/GenerateForm/۷۳۹ یا ارسال اثر همراه با شناسنامه به آیدی jd_university@ در پیامرسان ایتا اقدام کنند.
به برگزیدگان این سوگواره جوایز نقدی، لوح تقدیر و کارت هدیه فرهنگی اهدا خواهد شد. همچنین آثار برگزیده در نمایشگاه حضوری به نمایش درخواهد آمد، دلنوشتههای برتر در کتابی مستقل با عنوان «بانوی میدان» چاپ میشود و پادکستهای برگزیده از رادیو رویتاب و رسانههای استانی پخش خواهد شد. کلیه شرکتکنندگان نیز «شناسنامه فرهنگی» دریافت میکنند که قابل استفاده در رزومه فرهنگی فردی است.
یادآور میشود، دبیرخانه سوگواره «بانوی میدان» به نشانی دفتر امور بانوان در استانداری قم و معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان قم در صفاشهر، کوچه اول و یا شماره تماس ۰۲۵۳۲۱۰۴۳۱۷ آماده پاسخگویی به متقاضیان است.
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