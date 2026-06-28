عراقچی: هیچ نهاد یا کشور دیگری در مورد مدیریت تنگه هرمز جز ایران مسئولیتی ندارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر خارجه ایران گفت: ما از دولت و نخست وزیر عراق که ستادی را با هدف برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی تشکیل دادند قدردانی می‌کنیم و امروز جلساتی را با این ستاد برگزار می‌کنیم تا این حرکت بزرگ با شکوه کامل انجام شود.

سیدعباس عراقچی در نشست خبری با همتای عراقی خود گفت: سفر من به عراق در شرایط خاصی اتفاق می‌افتد چرا که بعد از جنگ متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور من و مقاومت قهرمانانه مردم ایران در 40 روز جنگ انجام می‌شود.

وی یکی از اهداف سفرش به عراق را تشکر از حمایت‌ های مردم و دولت عراق از مردم ایران در جنگ اخیر دانست و گفت: هدف اول این سفر، قدردانی از حمایت‌ها و مواضع اصولی دولت و مردم عراق در محکومیت این تجاوز و ایستادگی در کنار ملت ایران است و هدف دوم دیدار با مقامات ارشد عراق، تبریک آغاز به کار دولت جدید به نخست‌وزیر جناب آقای السودانی و تبریک ابقای برادر عزیزم در سمت وزارت امور خارجه است.

عراقچی گفت: ما مصمم هستیم که با دولت جدید عراق، همچون دولت‌های گذشته، همکاری‌های خود را در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و سایر زمینه‌ها گسترش دهیم و این موضوع را به صراحت امروز در دیدار با نخست‌وزیر محترم عراق اعلام خواهم کرد. همچنین مراتب تبریک رئیس‌جمهور و البته مقام معظم رهبری را به ایشان خواهم رساند.

وی افزود: هدف سوم سفر من، انجام هماهنگی‌های لازم برای تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران در شهرهای بغداد، کاظمین، کربلا و نجف است. مقامات عراقی برای برگزاری این مراسم اعلام آمادگی کرده بودند و این درخواست را مطرح کرده بودند. در نهایت، با تدبیر دولت عراق و همکاری بسیار شایسته این کشور، مقرر شد تشییع پیکر مطهر در شهرهای عراق، به‌ویژه در عتبات عالیات، برگزار شود.

عراقچی خاطرنشان کرد: ما از دولت عراق بسیار متشکریم و از نخست‌وزیر عراق که ستادی را با همین هدف تشکیل داده‌اند، قدردانی می‌کنیم. امروز نیز جلسات مشترکی با آن ستاد خواهیم داشت تا آخرین هماهنگی‌ها و همکاری‌های لازم مشخص شود و ان‌شاءالله این مراسم بزرگ با شکوه کامل برگزار شود.

وزیر خارجه ایران تاکید کرد: هدف دیگر سفر من، مرور روابط دوجانبه است. همکاری‌های ما در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی ابعاد گسترده‌ای دارد که امروز درباره آن‌ها گفت‌وگو خواهم کرد. من گفت‌وگوی بسیار خوبی با جناب آقای فواد حسین داشتم و درباره همه مواردی که ذکر کردم، با یکدیگر تبادل نظر داشتیم.

وی تاکید کرد: روابط راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و عراق بسیار ارزشمند است و ما مصمم هستیم که این روابط را ادامه دهیم و در دیدارهای مهمی که امروز خواهم داشت، بر این موضوع تأکید خواهم کرد.

عراقچی با اشاره به گفت‌وگوی خود با وزیر امور خارجه عراق اظهار کرد: در دیدار با آقای فواد حسین، ایشان را در جریان آخرین تحولات مربوط به جنگی که بر مردم و جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد، همچنین مذاکرات انجام‌شده و یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا به امضا رسید، قرار دادم.

وی افزود: به‌طور خاص درباره تحولات اخیر در تنگه هرمز و لبنان گفت‌وگو کردیم. بر اساس یادداشت تفاهم، تنگه هرمز تحت مدیریت و بر اساس ترتیباتی که جمهوری اسلامی ایران اتخاذ خواهد کرد، ظرف مدت ۳۰ روز و پس از رفع موانع از سوی جمهوری اسلامی ایران، به ظرفیت پیش از جنگ بازخواهد گشت. این روند هم‌اکنون در حال اجراست و مسئولیت این ترتیبات صرفاً بر عهده جمهوری اسلامی ایران است و هیچ نهاد یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی ندارد.

وزیر امور خارجه ادامه داد: بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده است، هرگونه دخالت در این روند و هرگونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید یا جداگانه مغایر با آنچه جمهوری اسلامی ایران در حال اجرای آن است، تنها به پیچیده‌تر شدن اوضاع، تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز و افزایش سطح تنش منجر خواهد شد.

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با اشاره به حوادث شب گذشته در تنگه هرمز که موجب افزایش تنش و درگیری‌ها شد گفت: از همه طرف‌ها درخواست می‌کنم در موضوع مدیریت تنگه هرمز و ترتیباتی که جمهوری اسلامی ایران برای بازگشایی این آبراه اتخاذ می‌کند، دخالت نکنند و به یادداشت تفاهم امضا شده پایبند باشند تا این توافق از مسیر خود خارج نشود.

وزیر امور خارجه در ادامه با اشاره به بند 1 یادداشت تفاهم اسلام آباد مبنی بر اینکه باید جنگ در تمام جبهه‌ها به شمول لبنان خاتمه پیدا کند گفت: بر اساس این یادداشت تفاهم باید رژیم صهیونیستی اشغالگری خود در لبنان را نیز پایان دهد و مسئولیت پیگیری این موضوع و تحقق آن بر عهده آمریکاست.

عراقچی با بیان اینکه در دیدار امروز با آقای فواد حسین در ارتباط با ساختار امنیتی منطقه نیز و گفت‌وگو کردم، اظهار کرد: جنگ اخیر درس‌های زیادی برای کشورهای منطقه داشت و این که ما باید رویکرد جدیدی در ارتباط با امنیت منطقه خلیج فارس در نظر بگیریم. این چهارچوب جدید باید با حضور کشورهای منطقه و بدون دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای انجام شود و در همین چهارچوب از پیشنهاد آقای فواد حسین مبنی بر گفت‌وگو بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به علاوه ایران و عراق ترکیب ۶+ ۲ استقبال می‌کنیم و با دولت عراق در این زمینه در تماس هستیم.

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