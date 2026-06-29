به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این نشست به همت جریان «فرهنگ حمایت از مقاومت» در هتل کنعان بعلبک برگزار شد و شخصیت‌هایی از جمله حسین الحاج حسن، وزیر پیشین حمد حسن، محمدرضا مرتضوی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان، نمایندگان جنبش امل، حماس، جهاد اسلامی و جمعی از مسئولان سیاسی و مذهبی در آن حضور داشتند. سخنرانان بر ضرورت اصلاح روابط لبنان با جمهوری اسلامی ایران و حفظ وحدت ملی در برابر تهدیدهای خارجی تأکید کردند.

حسین الحاج حسن در سخنان خود از مسئولان لبنانی خواست در سیاست‌های خود بازنگری کرده و روابط با ایران و جریان‌های سیاسی داخلی را اصلاح کنند. وی با انتقاد از پیوند زدن عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی، بازسازی مناطق جنگ‌زده و بازگشت آوارگان به موضوع خلع سلاح مقاومت، این رویکرد را زمینه‌ساز اختلاف داخلی دانست و تأکید کرد که توافق چارچوبی، تعهداتی را بر لبنان تحمیل کرده، بدون آنکه رژیم صهیونیستی ملزم به اجرای تعهدات مشخصی شده باشد.

محمدرضا مرتضوی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان نیز با تأکید بر حمایت تهران از استقلال، تمامیت ارضی و مقاومت مشروع لبنان، اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران لبنان را در اولویت مذاکرات و سیاست‌های منطقه‌ای خود قرار داده و همچنان در کنار مردم و مقاومت این کشور خواهد ماند. دیگر سخنرانان نیز با رد هرگونه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، بر تداوم مقاومت و تقویت روابط راهبردی لبنان و ایران به‌عنوان عامل حفظ عزت و اقتدار لبنان تأکید کردند.

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