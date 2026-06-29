نشست مشورتی نخبگان لبنان: رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد فتنه داخلی در لبنان است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست مشورتی نخبگان استانهای لبنان در بیانیهای اعلام کرد که رژیم صهیونیستی با بهرهبرداری از تحولات اخیر، به دنبال ایجاد فتنه داخلی و از بین بردن هرگونه زمینه تفاهم میان حاکمیت سیاسی لبنان و حزبالله درباره اصول اساسی حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور است. در این بیانیه همچنین آمده است که تلآویو توافق اخیر را دستاویزی برای تثبیت حضور خود در منطقه امنیتی و حفظ آزادی عمل نظامی میداند.
این نشست با تأکید بر ضرورت جلوگیری از تشدید تنشهای داخلی، خواستار ازسرگیری گفتوگوی مستقیم یا غیرمستقیم میان رئیسجمهور لبنان، ژوزف عون، و حزبالله شد و نقش شخصیتهایی همچون نبیه بری، ولید جنبلاط و دیگر مراجع سیاسی، دینی و مردمی را برای ایجاد تفاهم و جلوگیری از بحران داخلی مهم ارزیابی کرد. همچنین بر حفظ صلح داخلی و جلوگیری از تبدیل شدن رژیم صهیونیستی به عامل بیثباتکننده در لبنان تأکید شد.
در ادامه این بیانیه، از انسجام ارتش لبنان و مواضع فرمانده آن، رودولف هیکل، در حفظ وحدت ملی و جلوگیری از وقوع جنگ داخلی تقدیر و نسبت به احتمال وقوع ترورهای داخلی هشدار داده شد. نشست مشورتی نخبگان همچنین جنوب لبنان را محور اصلی تحقق ثبات و صلح در منطقه دانست و تأکید کرد که دستیابی به ثبات پایدار در لبنان، در گرو شکلگیری تفاهمهای گستردهتر میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران با مشارکت دولت و ملت لبنان خواهد بود.
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