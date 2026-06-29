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نشست مشورتی نخبگان لبنان: رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد فتنه داخلی در لبنان است

۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۵
کد مطلب: 1833203
نشست مشورتی نخبگان لبنان: رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد فتنه داخلی در لبنان است

نشست مشورتی نخبگان استان‌های لبنان با هشدار نسبت به اهداف رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که تل‌آویو در پی ایجاد شکاف داخلی و جلوگیری از هرگونه تفاهم میان دولت لبنان و حزب‌الله است و بر ضرورت گفت‌وگو برای حفظ ثبات و وحدت ملی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست مشورتی نخبگان استان‌های لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که رژیم صهیونیستی با بهره‌برداری از تحولات اخیر، به دنبال ایجاد فتنه داخلی و از بین بردن هرگونه زمینه تفاهم میان حاکمیت سیاسی لبنان و حزب‌الله درباره اصول اساسی حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور است. در این بیانیه همچنین آمده است که تل‌آویو توافق اخیر را دستاویزی برای تثبیت حضور خود در منطقه امنیتی و حفظ آزادی عمل نظامی می‌داند.

این نشست با تأکید بر ضرورت جلوگیری از تشدید تنش‌های داخلی، خواستار ازسرگیری گفت‌وگوی مستقیم یا غیرمستقیم میان رئیس‌جمهور لبنان، ژوزف عون، و حزب‌الله شد و نقش شخصیت‌هایی همچون نبیه بری، ولید جنبلاط و دیگر مراجع سیاسی، دینی و مردمی را برای ایجاد تفاهم و جلوگیری از بحران داخلی مهم ارزیابی کرد. همچنین بر حفظ صلح داخلی و جلوگیری از تبدیل شدن رژیم صهیونیستی به عامل بی‌ثبات‌کننده در لبنان تأکید شد.

در ادامه این بیانیه، از انسجام ارتش لبنان و مواضع فرمانده آن، رودولف هیکل، در حفظ وحدت ملی و جلوگیری از وقوع جنگ داخلی تقدیر و نسبت به احتمال وقوع ترورهای داخلی هشدار داده شد. نشست مشورتی نخبگان همچنین جنوب لبنان را محور اصلی تحقق ثبات و صلح در منطقه دانست و تأکید کرد که دستیابی به ثبات پایدار در لبنان، در گرو شکل‌گیری تفاهم‌های گسترده‌تر میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران با مشارکت دولت و ملت لبنان خواهد بود.

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