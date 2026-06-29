به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رامی ابوحمدان، نماینده فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان، در مراسم بزرگداشت هفتمین روز شهادت بلال شکر در شهرک عین کفرزبد در منطقه بقاع، اعلام کرد که برخی مواضع اتخاذشده از سوی حاکمیت لبنان در روند مذاکرات با رژیم صهیونیستی، دربردارنده امتیازهایی است که به حاکمیت ملی این کشور آسیب می‌زند. وی هشدار داد هرگونه توافقی که آزادی عمل نظامی برای رژیم صهیونیستی ایجاد کند یا سلاح مقاومت را هدف قرار دهد، تهدیدی برای امنیت و حقوق ملی لبنان خواهد بود.

ابوحمدان با تأکید بر اینکه سلاح مقاومت همچنان بخشی از معادله دفاع از لبنان باقی خواهد ماند، هرگونه تلاش برای خلع سلاح مقاومت را رد کرد و گفت تا زمان خروج کامل رژیم صهیونیستی از سرزمین‌های اشغالی لبنان، گزینه مقاومت ادامه خواهد داشت.

وی همچنین از نقش جمهوری اسلامی ایران در روند تحولات اخیر قدردانی کرد و مدعی شد که تهران از مسیر مذاکرات، دستاوردهایی در راستای منافع لبنان به دست آورده است. ابوحمدان در عین حال با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و ثبات داخلی، تصریح کرد که هیچ‌گونه تعرض به حاکمیت لبنان و کرامت ملت این کشور قابل پذیرش نخواهد بود.

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