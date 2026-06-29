به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری در گفت‌وگو با روزنامه «الأخبار» با اشاره به نارضایتی خود از توافق اخیر، اظهار داشت: این توافق مجموعه‌ای از «دیکته‌ها» است و «ده برابر بدتر از توافق ۱۷ مه» به شمار می‌رود. وی تأکید کرد که هرگونه مذاکره با رژیم صهیونیستی باید بر پایه اصول ثابت ملی، از جمله عقب‌نشینی کامل اشغالگران از اراضی لبنان، توقف تجاوزها، آزادی اسرا و بازگشت ساکنان جنوب به خانه‌هایشان انجام شود و نباید این مطالبات به شروط سیاسی و امنیتی گره بخورد.

رئیس پارلمان لبنان با هشدار نسبت به پیامدهای داخلی این توافق گفت: خطر اصلی تنها به مفاد سیاسی آن محدود نمی‌شود، بلکه احتمال ایجاد شکاف و فتنه داخلی و کشاندن لبنانی‌ها به رویارویی با یکدیگر، بزرگ‌ترین تهدیدی است که در نهایت به سود رژیم صهیونیستی خواهد بود. وی تصریح کرد که وزرای جنبش امل در صورت طرح این توافق در هیئت دولت در جلسات حضور خواهند یافت و مخالفت خود را از مسیرهای قانونی و سیاسی اعلام خواهند کرد و در عین حال تأکید کرد: «این توافق اجرا نخواهد شد.»

بری همچنین تنها مسیر واقع‌بینانه برای بازپس‌گیری حقوق لبنان و وادار کردن رژیم صهیونیستی به خروج کامل از مناطق اشغالی را روند مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود که هرگونه تلاش برای جدا کردن پرونده لبنان از این روند و حرکت به سمت مذاکرات مستقل با رژیم صهیونیستی بر اساس شروط واشنگتن و تل‌آویو، تنها به طولانی شدن اشغالگری و تحمیل واقعیت‌های جدید بر لبنان منجر خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، گزارش‌های منتشر شده درباره احتمال برکناری فرمانده ارتش لبنان، ژنرال رودولف هیکل، را رد کرد و گفت: «هیچ‌کس نباید با موضوع برکناری فرمانده ارتش شوخی کند و با ارتش بازی کند.» بری ارتش را خط قرمز و یکی از ارکان اصلی ثبات و حفظ صلح داخلی لبنان توصیف کرد و با اشاره به بیانیه اخیر خود درباره خطر فتنه، تأکید کرد که توافق واشنگتن تهدیدی علیه وحدت ملی لبنان است و هشدار درباره «فتنه» بالاترین سطح هشدار سیاسی در قبال این توافق به شمار می‌رود.

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