وضعیت دشوار اقتصادی و پیامدهای ناشی از جنگ در لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در نشست فوق‌العاده هیئت وزیران لبنان به ریاست نواف سلام، نخست‌وزیر این کشور، مقرر شد اجرای مصوبه شماره ۳۲۱۴ که تعرفه‌هایی را بر برخی کالاهای وارداتی تولیدکننده پسماندهای مضر برای محیط‌زیست وضع کرده بود، به‌طور موقت متوقف شود. پل مرقص، وزیر اطلاع‌رسانی لبنان، اعلام کرد این تصمیم با هدف بازنگری در جدول تعرفه‌های گمرکی اتخاذ شده است.

مرقص با اشاره به اینکه قانون شماره ۳۸ مصوب سال ۲۰۲۶ در راستای اصلاح نظام مدیریت پسماند و بر پایه اصل «آلوده‌کننده هزینه را می‌پردازد» تدوین شده است، گفت این قانون با هدف تأمین هزینه‌های مدیریت پسماند توسط دولت، به جای نهادهای محلی، اجرایی شده بود و بر همین اساس نیز مصوبه اخیر درباره تعرفه‌های گمرکی صادر شد.

وی افزود: با توجه به شرایط معیشتی مردم، وضعیت دشوار اقتصادی و پیامدهای ناشی از جنگ، هیئت وزیران تصمیم گرفت اجرای این مصوبه را تا زمان بررسی مجدد جدول نرخ‌های تعرفه‌ای متوقف کند تا آثار آن بر شهروندان و بازار مورد ارزیابی قرار گیرد.

مصوبه یادشده بر پایه قانونی که نخستین بار در سال ۲۰۱۸ تصویب شده بود، تدوین شده است، اما اجرای آن در شرایط کنونی لبنان، پس از بحران بانکی و پولی و همچنین خسارت‌های گسترده ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌ها و بخش‌های اقتصادی، با انتقادهایی همراه شده و دولت تصمیم گرفته است پیش از اجرای نهایی، آن را مورد بازنگری قرار دهد.