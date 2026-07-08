به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس این گزارش، از ماه مارس تاکنون روند خرید زمین‌های کشاورزی در روستاهای حضر و عین‌التینه شتاب گرفته است. منابع محلی می‌گویند شماری از دروزی‌های دمشق و سویدا با فروش املاک خود در شهرهای داخلی، اقدام به خرید زمین در این مناطق کرده‌اند و در برخی نقاط نیز ساخت‌وسازهای جدید آغاز شده است. همچنین در عین‌التینه، بخش قابل توجهی از خریداران از ساکنان مجدل شمس در جولان اشغالی هستند که از طریق واسطه‌های محلی معاملات خود را انجام می‌دهند و بهای هر دونم زمین به حدود ۴۵ هزار دلار رسیده است.

به گفته منابع محلی، رژیم صهیونیستی علاوه بر تسهیل انتقال مصالح ساختمانی و نیروهای کار از گذرگاه مجدل شمس، با استفاده از پهپادها اقدام به نقشه‌برداری از اراضی پیش از انجام معاملات می‌کند. هم‌زمان حضور نظامی این رژیم در منطقه جبل‌الشیخ نیز تقویت شده و در کنار ایجاد مراکز خدماتی و درمانی، تلاش می‌شود با ترکیبی از مشوق‌های اقتصادی و فشارهای امنیتی، زمینه تثبیت نفوذ و ایجاد واقعیت‌های جدید میدانی در جنوب سوریه فراهم شود.

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