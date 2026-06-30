گسترش تحرکات نظامیان صهیونیست در حومه درعا؛ تیراندازی به سوی معترضان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش منابع محلی و دیده‌بان حقوق بشر سوریه، نظامیان صهیونیست مستقر در پادگان «الجزیره» در غرب روستای معریه، هنگام تجمع معترضان برای جلوگیری از پیشروی نیروهای اشغالگر به سمت منطقه حوض الیرموک، اقدام به تیراندازی کردند. معترضان پیش از آن با ایجاد یک ایست بازرسی موقت تلاش کرده بودند مانع پیشروی این نیروها شوند، اما پس از عقب‌نشینی بخشی از آنان، نظامیان صهیونیست به سمت محل حرکت کرده و هم‌زمان مناطق مسکونی اطراف را نیز هدف تیراندازی قرار دادند.

این تحولات در حالی رخ داده که به گفته منابع محلی، تاکنون گزارشی رسمی از تلفات انسانی منتشر نشده است. هم‌زمان نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (آندوف) گشت‌های میدانی خود را در منطقه حوض الیرموک افزایش داده‌اند. همچنین گزارش‌ها حاکی است که در ادامه تحرکات نظامیان صهیونیست، تیراندازی هوایی و شلیک منور نیز برای متفرق کردن معترضان و ایجاد رعب در میان ساکنان منطقه انجام شده است.

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