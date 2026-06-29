به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای حزبالله امروز دوشنبه یک مقر فرماندهی ارتش اسرائیل را در جنوب این کشور هدف قرار دادند. رسانههای اسرائیلی اذعان کردند حزبالله مقری را در جنوب لبنان هدف قرار داد که افسران ارشد ارتش اسرائیل در داخل آن حضور داشتند.
این منابع خبر دادند یک بسته انفجاری در مقر جانشین فرمانده یکی از تیپهای کوماندو ارتش اسرائیل منفجر شده است.
در جریان این عملیات، دو نظامی زخمی شدند که وضعیت یکی از آنان وخیم گزارش شده است.
در راستای سیاست سانسور شدید، رسانههای اسرائیلی هیچ خبری درباره وضعیت این فرمانده منتشر نکردند.
پیشتر نیز رسانههای اسرائیلی از حمله پهپادی حزبالله به یک مرکز فرماندهی در شهرک «ناقوره» و همچنین هدف قرار دادن تجمع نظامیان صهیونیست در حومه جنوبی شهرک «حداثا» با پهپادهای انتحاری خبر داده بودند.
با وجود توافق دولت لبنان با رژیم صهیونیستی، منابع لبنانی خبر دادند جنگندههای اسرائیلی در ارتفاع پایین بر فراز جنوب لبنان پرواز میکنند و در مناطق جنوب این کشور بالنهای حرارتی پرتاب میکنند.
بالنهای حرارتی نوعی سلاح مدرن است که در زمینههای نظامی بهمنظور ایجاد آتشسوزی و تخریب استفاده میشود. این بالنها با قابلیت پرواز در ارتفاعات بالا و رهاسازی مواد آتشزا، به عنوان ابزارهایی مؤثر در جنگها شناخته میشوند.
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