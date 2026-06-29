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استاندار نجف: برای برگزاری باشکوه تشییع رهبر شهید ایران آماده‌ایم

۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۲
کد مطلب: 1833284
استاندار نجف: برای برگزاری باشکوه تشییع رهبر شهید ایران آماده‌ایم

استاندار نجف اشرف تاکید کرد که برای برگزاری باشکوه تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی همه ظرفیت‌ها را بسیج می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ یوسف کناوی استاندار نجف اشرف، با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای دیدار رسمی با مقام‌های عراق و هماهنگی مراسم تشییع شهید آیت الله  العظمی سید علی خامنه ای رضوان الله تعالی علیه رهبر شهید انقلاب اسلامی به این کشور سفر کرده است، دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، درباره تمهیدات مربوط به برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران و هماهنگی‌های لازم برای میزبانی از هیئت‌ها و زائران شرکت‌کننده در این مراسم، گفتگو و رایزنی شد.

استاندار نجف اشرف در این دیدار، با تسلیت شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، از ایشان به‌عنوان شخصیتی کم نظیر و جامع‌الاطراف یاد کرد که هم در حیاتشان منشا آثار و برکات بی‌بدیل برای جهان اسلام بودند و هم شهادتشان منبعی الهام‌بخش برای امت اسلامی و همه آزادگان جهان خواهد بود.

استاندار نجف اشرف ضمن اعلام آمادگی کامل مسئولان محلی نجف برای بسیج همه ظرفیت‌های اجرایی، خدماتی و امنیتی به‌منظور برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع، این رویداد را حادثه‌ای تاریخی و موجب تحکیم بیشتر پیوندهای اخوت و دوستی بین مردم ایران و عراق دانست.

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