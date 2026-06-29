به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ یوسف کناوی استاندار نجف اشرف، با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای دیدار رسمی با مقام‌های عراق و هماهنگی مراسم تشییع شهید آیت الله العظمی سید علی خامنه ای رضوان الله تعالی علیه رهبر شهید انقلاب اسلامی به این کشور سفر کرده است، دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، درباره تمهیدات مربوط به برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران و هماهنگی‌های لازم برای میزبانی از هیئت‌ها و زائران شرکت‌کننده در این مراسم، گفتگو و رایزنی شد.

استاندار نجف اشرف در این دیدار، با تسلیت شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، از ایشان به‌عنوان شخصیتی کم نظیر و جامع‌الاطراف یاد کرد که هم در حیاتشان منشا آثار و برکات بی‌بدیل برای جهان اسلام بودند و هم شهادتشان منبعی الهام‌بخش برای امت اسلامی و همه آزادگان جهان خواهد بود.

استاندار نجف اشرف ضمن اعلام آمادگی کامل مسئولان محلی نجف برای بسیج همه ظرفیت‌های اجرایی، خدماتی و امنیتی به‌منظور برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع، این رویداد را حادثه‌ای تاریخی و موجب تحکیم بیشتر پیوندهای اخوت و دوستی بین مردم ایران و عراق دانست.

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