به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای استان بابل عراق از تعطیلی رسمی ادارات این استان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه خبر داد. این تصمیم در چارچوب برنامهریزی برای برگزاری مراسم تشییع پیکر شهید آیتالله العظمی سید علی خامنهای در شهرهای عراق، اتخاذ شده و همزمان مسئولان استان بابل از تکمیل طرحهای امنیتی، خدماتی و درمانی ویژه این مراسم خبر دادند.
تعطیلی دو روزه ادارات
«اسعد المسلمـاوی» رئیس شورای استان بابل عراق در نشست خبری پس از برگزاری جلسه فوقالعاده این شورا اعلام کرد: عراق مفتخر است که میزبان پیکر شهید آیتالله العظمی سید علی خامنهای باشد.
وی افزود که شورای استان بابل عراق با رأی اعضا، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه را در این استان، تعطیل رسمی اعلام کرده تا شهروندان بتوانند در مراسم تشییع حضور یابند.
اختصاص ۴۰۰ خودرو برای انتقال شرکتکنندگان
المسلماوی با اشاره به مصوبات جلسه فوقالعاده شورای استان بابل گفت که این نشست بر دو محور اصلی، یعنی برنامه خدماتی و طرح امنیتی متمرکز بوده است.
به گفته وی، ۴۰۰ دستگاه خودرو برای انتقال شرکتکنندگان از استان بابل به نجف و کربلا اختصاص یافته و هماهنگیهای گستردهای برای تسهیل تردد و جلوگیری از ایجاد اختلال در حملونقل انجام شده است.
اجرای طرح جامع امنیتی و خدماتی
رئیس شورای استان بابل همچنین از تدوین یک طرح امنیتی جامع با همکاری فرماندهی پلیس بابل و پلیس راهنمایی و رانندگی خبر داد.
این طرح با هدف ساماندهی ترافیک، کاهش گرههای ترافیکی، تسهیل حرکت دستههای عزاداری، موکبها و عشایر و تأمین امنیت مراسم تدوین شده است.
آمادگی کامل دستگاههای اجرایی
در همین حال، «علی ترکی» استاندار بابل نیز اعلام کرد که تمامی مقدمات مربوط به حملونقل، امنیت و خدمات درمانی تکمیل شده و اجرای برنامههای عملیاتی از امروز یکشنبه آغاز میشود.
وی افزود که استان تعداد زیادی وسیله نقلیه برای جابهجایی شرکتکنندگان در نظر گرفته و علاوه بر برنامه امنیتی، یک طرح جامع بهداشتی و درمانی نیز برای این مراسم آماده شده است. مراسمی که برای نخستین بار در این سطح در استان بابل برگزار میشود.
انتقال پیکر از قم به نجف و سپس کربلا
همزمان، چندین استان عراق نیز اعلام کردهاند که روز چهارشنبه را به مناسبت مشارکت در مراسم تشییع شهید آیتالله العظمی سید علی خامنهای تعطیل رسمی خواهند کرد.
بر اساس برنامه اعلامشده، پیکر شهید آیتالله العظمی خامنهای پس از تشییع در شهر قم به فرودگاه بینالمللی نجف منتقل خواهد شد و پس از برگزاری آیین زیارت و وداع در حرم مطهر امیرالمؤمنین(ع)، کاروان تشییع راهی کربلا میشود.
پیکر شهید سپس از خیابان شهید ابومهدی المهندس شهر کربلای معلی به سمت منطقه بینالحرمین منتقل خواهد شد تا مراسم تشییع مردمی با حضور گسترده شهروندان برگزار شود. پس از پایان این مراسم، پیکر به فرودگاه نجف بازگردانده شده و از آنجا برای خاکسپاری در حرم مطهر امام رضا(ع) به شهر مشهد انتقال خواهد یافت.
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