به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «سید ثمر کاظمی» از سران جامعه شیعی رامبن در گفت‌وگو با رسانه‌ Asian News International هند اظهار داشت که این حملات در حالی انجام شد که مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکر مطهر حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، در حال برگزاری بود.

وی تأکید کرد: «واژه‌ها برای محکوم کردن چنین اقدامی کافی نیست. آمریکا با این حمله چهره واقعی خود را به جهانیان نشان داد. ایالات متحده کشوری غیرقابل اعتماد است و نمی‌توان به آن اتکا کرد.»

کاظمی همچنین با اشاره به خسارات انسانی و زیرساختی ناشی از این حملات افزود: «ظلمی که علیه مردم بی‌دفاع صورت گرفت و ویرانی‌هایی که بر جای گذاشته شد، توطئه‌ای علیه بشریت است و ما این اقدام را به شدیدترین شکل ممکن محکوم می‌کنیم.»

همزمان در شهر «له» مرکز منطقه لداخ جامووکشمیر، جمعی از شیعیان با برگزاری مراسمی نمادین یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

«شیخ زین‌العابدین» رئیس «مجلس علمای له» در این مراسم، آیت‌الله خامنه‌ای را شخصیتی بزرگ و مورد احترام توصیف کرد و گفت: «امروز روز وداع با شخصیتی عظیم است. از آنجا که امکان حضور در مراسم تدفین وجود نداشت، دوستداران و ارادتمندان ایشان در له مراسمی نمادین برگزار کردند.»

وی افزود: «رهبر و راهنمایی که همواره حامی مستضعفان و مظلومان جهان بود از میان ما رفته است، اما این پایان راه نیست؛ اگر یک رهبر از میان ما رفت، هزاران رهرو و ادامه‌دهنده راه او ظهور خواهند کرد.»

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