نجف مهیای میزبانی باشکوه از »میهمانِ امیرالمؤمنین (ع)«؛ جزییات تشییع تاریخی رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «یوسف مکی کناوی» استاندار نجف اشرف از تکمیل مقدمات امنیتی، لجستیکی و خدماتی، پشتیبانی برای برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران خبر داد و اعلام کرد که این مراسم در دو بخش رسمی و مردمی برگزار خواهد شد، ضمن آنکه همزمان بیش از صد موکب حسینی برای خدمات رسانی به تشییع کنندگان سازماندهی شده‌اند.

کناوی افزود: استان نجف شاهد دو برنامه برای مراسم تشییع خواهد بود که برنامه نخست، مراسمی رسمی است و روز سه‌شنبه با حضور روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه، رهبران جریان های سیاسی و چارچوب هماهنگی، جمعی از نمایندگان پارلمان و شخصیت های رسمی در فرودگاه بین المللی نجف برگزار می شود. برنامه دوم نیز شامل تشییع مردمی است که صبح روز چهارشنبه راس ساعت ۶ آغاز خواهد شد و مسیر این تشییع از پل بیمارستان صدر در خیابان فروگاه شروع و پس از عبور از بافت قدیمی شهر، به حرم مطهر حضرت علی(ع) ختم می شود.

استاندار نجف با اشاره به اینکه این استان میزبانی هیاتی از دفتر نخست وزیری، فرماندهی عملیات مشترک، سازمان بسیج مردمی و سفیر ایران بوده و تمامی جزئیات مربوط به سازماندهی مراسم مورد بررسی قرار گرفته است بر آمادگی کامل نجف اشرف برای میزبانی از این رویداد تاریخی تاکید کرد.

از سوی دیگر «حیدر کبون» مدیر اداره شعائر و مراسم میلیونی در استانداری نجف اشرف نیز گفت: صاحبان موکب های حسینی آماده سازی های خود را برای استقبال از شرکت کنندگانی که از داخل و خارج عراق در این مراسم حضور می یابند، آغاز کرده اند.

او با بیان اینکه کمیته تخصصی سومین نشست خود را برای بررسی آمادگی های ویژه این مراسم برگزار کرده است، افزود: تلاش ها بر تامین تمامی نیازهای خدماتی و ساختاری متمرکز است تا ضمن اطمینان از حرکت روان کاروان تشییع، بهترین خدمات به تشییع کنندگان ارائه شود.

کبون در پایان اعلام کرد: تاکنون بیش از ۶۰ موکب حسینی برای حضور در این مراسم ثبت نام کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که این تعداد به بیش از صد موکب افزایش یابد و بخش عمده‌ای از این موکب ها در طول مسیر تشییع مستقر خواهند شد تا به شرکت‌کنندگان خدمات‌رسانی کنند.

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