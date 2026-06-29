به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر راشدالراشد، از رهبران جنبش اسلامی عمل بحرین، در نشست راهبردی و تمدنی رهبر شهید امت که به میزبانی خبرگزاری ابنا برگزار شد، در ابتدای سخنان خود با ابراز اندوه عمیق از فقدان رهبر شهید، اظهار داشت: «هرگز دوست نداشتم لحظه‌ای فرا برسد که از شهادت فرمانده‌ای بزرگ و شخصیتی عظیم صحبت کنیم که نه فقط متعلق به ایران، بلکه متعلق به کل جهان اسلام بود.»

وی با بیان اینکه فقدان ایشان در این برهه حساس و در میان چالش‌های جهانی، امنیتی و فکری خسارتی جبران‌ناپذیر است، تصریح کرد: «ما در سخت‌ترین لحظات، زمانی که امور بر ما مشتبه می‌شد و در اوج نگرانی‌های سیاسی و معیشتی بودیم، منتظر حضور و کلام ایشان می‌ماندیم تا فکر، روح و موضع صحیح را از وی الهام بگیریم.»

این فعال سیاسی بحرینی با تأکید بر اینکه رهبر شهید الگوی مجاهدی بود که از متن میدان و زندان ظالمانه به این جایگاه رسید، خاطرنشان ساخت: «ایشان از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، نمونه مردی مجاهد با دیدگاهی رسالتی بود و از نخستین کسانی بود که به امام خمینی (ره) پیوست؛ لذا فقدان او خسارتی برای پروژه بزرگ تمدنی است که ایشان بر دوش داشت.»

وی افزود: «بزرگترین دستاورد این شهید بزرگ، تقویت نظام اسلامی در ایران و همزمان تقویت جنبش‌های اجتماعی و دینی در لبنان، افغانستان، عراق، بحرین، یمن و قطیف بود؛ او مایه امید همه محرومانی بود که تحت فشار قرار داشتند.»

پیامی که مرزها را شکست؛ از جوانان غرب تا مستضعفان منطقه

وی با اشاره به نفوذ فرامرزی کلام رهبر شهید، به نامه‌ی ایشان به جوانان غرب اشاره کرد و گفت: «با وجود اینکه مخاطب آن نامه جوانان آمریکا و اروپا بودند، اما جوانان مستضعف در بحرین، یمن، عراق و آفریقا آن را چنان دریافت کردند که گویی خطاب به تک‌تک آن‌ها نوشته شده است.» راشدالراشد با بیان اینکه در زمانه یأس و ناامیدی، تنها یک لبخند آرام از سوی این رهبر کافی بود تا تمام شک و تردیدها و نگرانی‌ها از چالش‌های بزرگ زدوده شود، تأکید کرد: «ایشان با زبانی ساده اما عمیق، مسیر حرکت را برای جوانان مؤمن در بحرین ترسیم می‌کرد و به ما روحیه می‌بخشید.»

بحرین پاره تن ایران؛ پیوندی که با سرکوب گسستنی نیست

عضو رهبری جنبش اسلامی عمل بحرین در بخشی دیگر از سخنان خود به پیوند ناگسستنی بحرین و ایران پرداخت و با صراحتی بی‌پرده اعلام کرد: «بحرین در طول تاریخ بخشی از خاک ایران بوده و به همین دلیل هویت مشترک و تداخل نسلی شدیدی میان ما وجود دارد؛ امروز بیش از نیمی از مردم بحرین اصالتاً ایرانی هستند و این یک واقعیت غیرقابل انکار است.»

وی با رد هرگونه پیوند هویتی با عربستان سعودی، تصریح کرد: «ما هیچ رابطه فرهنگی، تاریخی و هویتی با سعودی نداریم، بلکه تمام هویت ما به این سرزمین (ایران) گره خورده است و این واقعیتی است که بحران‌های سیاسی را برای نظام حاکم بر بحرین مستمر می‌کند.»

وی با افشای ابعاد جدید سرکوبگری رژیم آل‌خلیفه، اظهار داشت: «رژیم بحرین به دلیل شکست‌هایش، حمله گسترده‌ای را علیه علما آغاز کرده و بیش از ۵۰ عالم دین را بازداشت کرده است که تنها اتهام همه‌ی آن‌ها “ولایت فقیه” و ارتباط با ایران است.» راشدالراشد خاطرنشان کرد: «آل‌خلیفه میان مسائل اعتقادی و سیاسی خلط می‌کنند تا سرکوب خود را توجیه کنند؛ آن‌ها مدعی‌اند که این علما ابزارهای صادراتی ولایت فقیه تهران برای سیطره بر بحرین هستند، در حالی که تقلید از رهبری و اعتقاد به ولایت فقیه، ریشه در مذهب و باور اکثر مردم بحرین دارد.»

مردم بحرین دستورات رهبری ایران را به عنوان مرجعیت فقهی و ولایی خود می‌شناسند

این نویسنده بحرینی با تبیین چرایی تشدید فشارها بر شیعیان بحرین، فاش کرد: «رژیم آل‌خلیفه در جنگ و تجاوز علیه جمهوری اسلامی ایران، به طور کامل با صهیونیسم و ایالات متحده آمریکا متحد شده است و به دلیل هراس از شکست، به سراغ علما و صدها مداح و روضه‌خوان سرشناس رفته و آن‌ها را به جرم وفاداری فکری و اعتقادی به ولایت فقیه راهی زندان‌ها کرده است.»

وی افزود: «رژیم حاکم مدعی است که پروژه تهران برای سیطره بر بحرین را متوقف می‌کند، اما حقیقت این است که مردم بحرین دستورات رهبری ایران را به عنوان مرجعیت فقهی و ولایی خود می‌شناسند.»

ولایت فقیه؛ جرم نابخشودنی در نظام سیاسی آل‌خلیفه!

راشدالراشد در ادامه به وحشت رژیم از شعائر حسینی اشاره کرد و گفت: «در سال جاری، رژیم حملات شدیدی را برای جلوگیری از برپایی مواکب عاشورا به راه انداخت و اتهام زد که این مواکب در حال ترویج نظریه ولایت فقیه هستند.» وی با بیان اینکه آل‌خلیفه حتی کوچکترین مشکلات داخلی خود را به ایران نسبت می‌دهد، تصریح کرد: «آن‌ها به مسئله تقلید مذهبی ما هم معترضند، چون می‌دانند این کشور از نظر تمدنی و مذهبی به ایران تعلق دارد.»

وی با تأکید بر اینکه هویت مردم بحرین با عشق به ایران و پیوند با ولایت فقیه گره خورده است، ابراز داشت: «نظام حاکم سال‌هاست که ما را به جرم “ایرانی بودن” و “ولایی بودن” تحت فشار قرار داده، اما ما این را هویت، مذهب و تعلق اصلی خود می‌دانیم.» راشدالراشد در پایان با آرزوی بازگشت بحرین به اصل تمدنی و تاریخی خود، خاطرنشان ساخت: «امیدواریم این بحران طولانی خاتمه یابد و بحرین به ریشه اصلی خود بازگردد؛ چرا که خاک، تاریخ و تمدن ما یکی است و این میراث علمی و فرهنگی که از رهبر شهید به جا مانده، راهنمای ما در این مسیر خواهد بود.»

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