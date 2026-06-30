صنعا از آمادگی برای پایان محاصره و احقاق حقوق یمن خبر داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقام‌های وابسته به دولت صنعا اعلام کردند که در پی فراخوان رهبر جنبش انصارالله، قبایل یمن و نهادهای رسمی و مردمی در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند تا برای پایان دادن به محاصره و آنچه «اشغال و تجاوز خارجی» عنوان می‌شود، اقدام کنند. در همین راستا، علی الدیلمی، عضو دفتر سیاسی انصارالله، بر ضرورت پایان مداخلات خارجی، خروج نیروهای بیگانه، بازگرداندن منابع و دارایی‌های یمن و اجرای کامل توافقات تأکید کرد.

الدیلمی با اشاره به تداوم مشکلات اقتصادی و انسانی ناشی از سال‌ها جنگ و محاصره، عربستان سعودی را به اجرای تعهدات خود فراخواند و هشدار داد که در صورت ادامه وضعیت کنونی، صنعا برای احقاق حقوق خود دست به اقدامات متناسب خواهد زد.

وی همچنین خواستار احترام به حاکمیت و استقلال یمن و توقف حمایت از گروه‌های وابسته به خارج شد.

همچنین قیس الطل، مدیرکل دفتر ارشاد دولت صنعا، آزادسازی مناطق تحت کنترل نیروهای مخالف، پایان محاصره، بهره‌برداری از منابع ملی و تحقق استقلال کامل یمن را از حقوق مشروع مردم این کشور دانست.

وی تأکید کرد که فراخوان رهبر انصارالله با استقبال گسترده جریان‌های مردمی و رسمی مواجه شده و هدف آن پایان دادن به جنگ، تثبیت حاکمیت ملی و فراهم شدن زمینه استفاده مردم یمن از ظرفیت‌ها و ثروت‌های ملی این کشور است.

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