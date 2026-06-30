دادگاه بریتانیا، شکایت کارمند مسلمان فرودگاه هیترو درباره نشان فلسطین را رد کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ زارا سید، مأمور امنیتی فرودگاه هیترو، در دادخواست خود عنوان کرده بود که درخواست مدیران برای برداشتن نشان پرچم فلسطین از کارت شناساییاش، همانند اجبار یک زن مسلمان به برداشتن حجاب است. وی همچنین مدعی شده بود که به دلیل هویت دینی و قومی خود با رفتار تبعیضآمیز مواجه شده است؛ اما دادگاه پس از بررسی دو هفتهای پرونده و مطالعه بیش از هزار و ۶۰۰ صفحه اسناد، تمامی ادعاهای او را مردود دانست.
در رأی دادگاه آمده است که مسئولان فرودگاه بارها شکایتهای این کارمند را بررسی کرده و تلاش کردهاند اختلافات را از طریق سازوکارهای اداری حلوفصل کنند. قضات همچنین اعلام کردند که شواهد ارائهشده برای اثبات تبعیض کافی نبوده و تصمیمات مدیران در چارچوب مقررات مربوط به لباس فرم و مدیریت اختلافات کاری اتخاذ شده است، نه بر پایه انگیزههای نژادی یا مذهبی.
این پرونده در ادامه مناقشات مربوط به استفاده کارکنان فرودگاه هیترو از نمادهای مرتبط با فلسطین پس از آغاز جنگ غزه مطرح شد. فرودگاه هیترو پیشتر نیز تأکید کرده بود که استفاده از نشانها و نمادهای سیاسی خارج از چارچوب لباس رسمی کارکنان مجاز نیست و همه کارکنان باید مقررات مربوط به پوشش سازمانی را رعایت کنند.
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