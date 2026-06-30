به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر بهداشت لبنان در جریان این سفر از بیمارستانهای «حیرام»، «جبل عامل» و «لبنانی ـ ایتالیایی» بازدید و با مدیران، پزشکان و کادر درمانی این مراکز دیدار کرد. مسئولان بیمارستانها با تشریح خسارتهای واردشده بر اثر حملات رژیم صهیونیستی، از تداوم خدمات درمانی با وجود شرایط دشوار سخن گفتند و ضمن قدردانی از حمایتهای وزارت بهداشت، بر ضرورت تسریع در بازسازی و تجهیز مراکز درمانی جنوب تأکید کردند. همچنین از فداکاری پزشکان، پرستاران و کارکنانی که در دوران جنگ به خدمترسانی ادامه دادند، تجلیل شد.
رکان ناصرالدین نیز با محکوم کردن هدف قرار گرفتن مراکز درمانی، این حملات را اقدامی سازمانیافته علیه بخش سلامت لبنان توصیف کرد و گفت بیمارستانهای جنوب نماد پایداری مردم این منطقه هستند. وی اعلام کرد وزارت بهداشت پیگیر تأمین مطالبات مالی بیمارستانها، جذب کمکها و اجرای طرحهای بازسازی مراکز درمانی، زیرساختهای بهداشتی، ناوگان امدادی و تجهیزات آسیبدیده است و دولت لبنان بازسازی بیمارستانهای جنوب را در صدر اولویتهای خود قرار خواهد داد.
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