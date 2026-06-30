حاج حسن: توافق واشنگتن با رژیم صهیونیستی «تسلیم» است و به نتیجه نخواهد رسید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسین حاج حسن در مراسم بزرگداشت شماری از شهدای حزب‌الله مدعی شد توافق مورد بحث، در برابر وعده‌هایی همچون خروج نیروهای رژیم صهیونیستی، بازگشت آوارگان و بازسازی لبنان، بر خلع سلاح مقاومت تمرکز دارد، در حالی که به گفته وی، رژیم صهیونیستی هیچ تعهد مشخصی در قبال لبنان نپذیرفته است. وی همچنین تأکید کرد که مقاومت سلاح خود را تحویل نخواهد داد.

این نماینده پارلمان لبنان با استناد به قانون اساسی، مذاکره با رژیم صهیونیستی و پذیرش برخی مفاد این توافق را مغایر قانون دانست و از احتمال حضور نیروهای خارجی در لبنان به‌شدت انتقاد کرد. حاج حسن همچنین مدعی شد این توافق با فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی شکل گرفته و در مقابل، پیشنهادهایی که به گفته وی می‌توانست به برقراری آتش‌بس و خروج نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان منجر شود، کنار گذاشته شده است. وی در پایان تأکید کرد این توافق از نظر جریان مقاومت مردود است و قابلیت اجرا نخواهد داشت.

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