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نیروهای امنیت داخلی لبنان: جنگ اولویت‌های مأموریت‌های امنیتی را تغییر داد

۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۶
کد مطلب: 1833677
نیروهای امنیت داخلی لبنان: جنگ اولویت‌های مأموریت‌های امنیتی را تغییر داد

یک منبع امنیتی در نیروهای امنیت داخلی لبنان اعلام کرد که در پی حملات رژیم صهیونیستی، چندین کلانتری در ضاحیه جنوبی بیروت آسیب جدی دیده‌اند، اما با انتقال فعالیت‌ها به مراکز جایگزین، روند ارائه خدمات امنیتی بدون وقفه ادامه یافته است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع امنیتی در نیروهای امنیت داخلی لبنان در گفت‌وگو با روزنامه «الاخبار» اظهار داشت که کلانتری‌های المریجه، الغبیری و برج‌البراجنه از جمله مراکزی هستند که در جریان حملات اخیر آسیب دیده‌اند و به همین دلیل، خدمات آن‌ها به‌صورت موقت به مرکز نیروهای امنیت داخلی در منطقه الاوزاعی منتقل شده است. با این حال، نیروهای امنیتی همچنان در مناطق آسیب‌دیده حضور دارند و امور روزانه را به مراکز جایگزین هدایت می‌کنند.

به گفته این مقام امنیتی، در دوران جنگ اولویت مأموریت‌های نیروهای امنیتی بر حفاظت از آوارگان و تسهیل جابه‌جایی آنان متمرکز بود، اما پس از کاهش درگیری‌ها، مأموریت‌ها به روال عادی بازگشته و تمرکز اصلی بر حفظ نظم عمومی و مقابله با سرقت و جرائم است. همچنین تا زمان پایان عملیات بازسازی، بازداشت‌شدگان به مراکز نگهداری خارج از ضاحیه منتقل می‌شوند و هم‌زمان عملیات تعمیر و بازسازی کلانتری‌های آسیب‌دیده ادامه دارد.

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