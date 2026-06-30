به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع امنیتی در نیروهای امنیت داخلی لبنان در گفتوگو با روزنامه «الاخبار» اظهار داشت که کلانتریهای المریجه، الغبیری و برجالبراجنه از جمله مراکزی هستند که در جریان حملات اخیر آسیب دیدهاند و به همین دلیل، خدمات آنها بهصورت موقت به مرکز نیروهای امنیت داخلی در منطقه الاوزاعی منتقل شده است. با این حال، نیروهای امنیتی همچنان در مناطق آسیبدیده حضور دارند و امور روزانه را به مراکز جایگزین هدایت میکنند.
به گفته این مقام امنیتی، در دوران جنگ اولویت مأموریتهای نیروهای امنیتی بر حفاظت از آوارگان و تسهیل جابهجایی آنان متمرکز بود، اما پس از کاهش درگیریها، مأموریتها به روال عادی بازگشته و تمرکز اصلی بر حفظ نظم عمومی و مقابله با سرقت و جرائم است. همچنین تا زمان پایان عملیات بازسازی، بازداشتشدگان به مراکز نگهداری خارج از ضاحیه منتقل میشوند و همزمان عملیات تعمیر و بازسازی کلانتریهای آسیبدیده ادامه دارد.
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