  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

نبیه بری: هرگونه تعرض به فرمانده ارتش لبنان با پاسخ قاطع روبه‌رو خواهد شد

۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۴
کد مطلب: 1833620
نبیه بری: هرگونه تعرض به فرمانده ارتش لبنان با پاسخ قاطع روبه‌رو خواهد شد

رئیس پارلمان لبنان با هشدار نسبت به پیامدهای هرگونه اقدام علیه فرمانده ارتش این کشور، تأکید کرد که تعرض به ارتش یا فرمانده آن با سکوت مواجه نخواهد شد و نسبت به خطر تشدید اختلافات داخلی و بروز فتنه در لبنان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری، در اظهاراتی که به نقل از نزدیکانش منتشر شده، گفت نخست‌وزیر لبنان در تماس تلفنی از وی به‌دلیل آرام کردن اوضاع و جلوگیری از گسترش اعتراضات قدردانی کرده است. وی همچنین با انتقاد از توافقی که در حال پیگیری است، اظهار داشت این توافق در صورت طرح در نهادهای قانونی با مخالفت جدی او و شمار زیادی از نمایندگان پارلمان روبه‌رو خواهد شد.

رئیس پارلمان لبنان با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش داخلی، مدعی شد برخی جریان‌ها به دنبال ایجاد فتنه در کشور هستند، در حالی که وی و حزب‌الله برای جلوگیری از تنش تلاش می‌کنند. بری همچنین هشدار داد هرگونه تلاش برای برکناری یا تضعیف فرمانده ارتش لبنان، اقدامی خطرناک خواهد بود و با واکنش قاطع مواجه می‌شود.

بری در ادامه با اشاره به تحولات منطقه، این روند را در ارتباط با تحولات دیپلماتیک میان آمریکا و ایران دانست و ابراز نگرانی کرد که رقابت‌های داخلی در دولت آمریکا و نیز اختلافات واشنگتن و رژیم صهیونیستی، موجب پیچیده‌تر شدن شرایط منطقه و افزایش بی‌ثباتی در لبنان و کشورهای پیرامونی شود.

...........

پایان پیام 

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha