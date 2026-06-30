به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری، در اظهاراتی که به نقل از نزدیکانش منتشر شده، گفت نخست‌وزیر لبنان در تماس تلفنی از وی به‌دلیل آرام کردن اوضاع و جلوگیری از گسترش اعتراضات قدردانی کرده است. وی همچنین با انتقاد از توافقی که در حال پیگیری است، اظهار داشت این توافق در صورت طرح در نهادهای قانونی با مخالفت جدی او و شمار زیادی از نمایندگان پارلمان روبه‌رو خواهد شد.

رئیس پارلمان لبنان با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش داخلی، مدعی شد برخی جریان‌ها به دنبال ایجاد فتنه در کشور هستند، در حالی که وی و حزب‌الله برای جلوگیری از تنش تلاش می‌کنند. بری همچنین هشدار داد هرگونه تلاش برای برکناری یا تضعیف فرمانده ارتش لبنان، اقدامی خطرناک خواهد بود و با واکنش قاطع مواجه می‌شود.

بری در ادامه با اشاره به تحولات منطقه، این روند را در ارتباط با تحولات دیپلماتیک میان آمریکا و ایران دانست و ابراز نگرانی کرد که رقابت‌های داخلی در دولت آمریکا و نیز اختلافات واشنگتن و رژیم صهیونیستی، موجب پیچیده‌تر شدن شرایط منطقه و افزایش بی‌ثباتی در لبنان و کشورهای پیرامونی شود.

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