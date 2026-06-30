باسیل پس از دیدار با بری: بر مقابله با فتنه و حمایت از ارتش لبنان توافق داریم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جبران باسیل پس از دیدار با نبیه بری در مقر ریاست پارلمان در عین‌التینه اظهار داشت که هر اقدامی که به حفظ لبنان، حاکمیت، استقلال و ثبات این کشور کمک کند، مورد حمایت قرار می‌گیرد و در مقابل، هرگونه اقدام تنش‌زا و فتنه‌انگیز باید مردود شمرده شود. وی ارتش لبنان را نماد وحدت ملی دانست و تأکید کرد که انسجام داخلی مهم‌ترین عامل مقابله با تهدیدهای خارجی است.

دفتر باسیل نیز اعلام کرد طرح «حمایت از لبنان» که پیش‌تر به فراکسیون‌های مختلف پارلمان ارائه شده بود، بر حفظ صلح داخلی، مقابله با خشونت و فتنه، مخالفت با اشغالگری رژیم صهیونیستی و هرگونه دخالت خارجی، تقویت ارتش و نهادهای امنیتی، خروج کامل رژیم صهیونیستی از اراضی لبنان و گفت‌وگوی ملی برای دستیابی به راه‌حل‌های سیاسی و تثبیت حاکمیت و ثبات پایدار کشور تأکید دارد.

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