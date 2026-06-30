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ایهاب حماده: دولت لبنان نمی‌تواند آنچه را اسرائیل در جنگ به دست نیاورد، واگذار کند

۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۹
کد مطلب: 1833623
ایهاب حماده: دولت لبنان نمی‌تواند آنچه را اسرائیل در جنگ به دست نیاورد، واگذار کند

عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان با انتقاد از آنچه «چارچوب توافق» میان برخی مقامات لبنانی، آمریکا و رژیم صهیونیستی خواند، تأکید کرد دولت لبنان اختیار واگذاری امتیازاتی را که اسرائیل در میدان جنگ به دست نیاورده است، ندارد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایهاب حماده در مراسم بزرگداشت دو شهید در شهر هرمل، با اشاره به مواضع نبیه بری، هشدار داد که هدف اصلی این چارچوب، ایجاد اختلاف و درگیری داخلی در لبنان به سود رژیم صهیونیستی است. وی مدعی شد این روند می‌تواند ثبات کشور را به خطر اندازد و زمینه‌ساز تضعیف لبنان در برابر تهدیدهای خارجی شود.

این نماینده پارلمان لبنان همچنین اظهار داشت که دولت با ورود به این مسیر، آینده کشور را به مخاطره انداخته و امکان کشاندن لبنان به درگیری داخلی را ندارد. حماده با استناد به قانون اساسی لبنان تأکید کرد هیچ مقام یا نهادی حق واگذاری حتی بخشی از خاک این کشور را ندارد و هرگونه توافق در این زمینه فاقد مشروعیت قانونی خواهد بود.

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ایهاب حماده: دولت لبنان نمی‌تواند آنچه را اسرائیل در جنگ به دست نیاورد، واگذار کند

ایهاب حماده: دولت لبنان نمی‌تواند آنچه را اسرائیل در جنگ به دست نیاورد، واگذار کند

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