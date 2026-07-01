به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایالت تگزاس آمریکا شاهد افزایش چشمگیر گفتمان‌های ضداسلامی است. در حالی که برخی رهبران حزب جمهوری‌خواه آمریکا متهم هستند اسلام‌هراسی را از یک شعار انتخاباتی به پدیده‌ای تبدیل کرده‌اند که در زندگی روزمره مسلمانان، این کشور در مدارس، دانشگاه‌ها و فضاهای عمومی بازتاب پیدا می‌کند. موضوعی که روزنامه «گاردین» در گزارشی به آن پرداخته است.

این روزنامه می‌گوید آنچه در جریان انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه آمریکا با ادبیات تند سیاسی علیه اسلام آغاز شد، اکنون در رفتارهای عمومی نیز نمود پیدا کرده و مسلمانان آمریکا را به‌طور فزاینده‌ای هدف قرار می‌دهد.

انتقال گفتمان سیاسی به زندگی روزمره مسلمانان آمریکا

در گزارش گاردین آمده است که «نیلا سید» عضو شورای عدالت اجتماعی مرکز اسلامی آمریکای شمالی در شهر «دالاس» در ایالت تگزاس، گفته است که این گفتمان، قطعاً به جامعه منتقل می‌شود. او اشاره کرده که دو دختر خردسالش در مدرسه با پرسش‌هایی مواجه شده‌اند که بر پایه کلیشه‌های مربوط به اسلام مطرح شده بود از جمله این ادعا که مسلمانان با زنان رفتار نامناسبی دارند.

این روزنامه اضافه می‌کند که شماری از مسلمانان آمریکایی هنگام خروج تنها از خانه احساس ناامنی می‌کنند و برخی دیگر به دلیل تهدیدها و آزارهای اینترنتی ترجیح می‌دهند هویت خود را آشکار نکنند.

همچنین دانشجویان مسلمان دانشگاه «هیوستون» در ایالت تگزاس هنگام برگزاری نماز با حادثه آتش زدن نسخه‌ای از قرآن مواجه شدند و زنان محجبه نیز در اماکن عمومی هدف توهین‌های لفظی قرار گرفتند.

نقش جمهوری‌خواهان آمریکا در گسترش ادبیات ضداسلامی

گاردین به ویدیویی اشاره می‌کند که در آن زنی در یک فروشگاه به دو زن مسلمان حمله کرده و گفته است: این کشور، کشور مسلمانان نیست، بلکه کشور مسیحیان است.

این ویدیو بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و حتی یک کارزار جمع‌آوری کمک مالی در حمایت از آن زن حدود ۱۴۵ هزار دلار جمع‌آوری کرد.

این گزارش همچنین نقش شماری از سیاستمداران جمهوری‌خواه آمریکا از جمله «براندون گیل» نماینده کنگره آمریکا را در تقویت این گفتمان برجسته می‌کند.

گیل خواستار توقف مهاجرت از کشورهای دارای اکثریت مسلمان به آمریکا شده و پیامی برای رأی‌دهندگان خود با عنوان «همین حالا جلوی مهاجرت اسلامی را بگیرید، وگرنه فرزندان ما هزینه آن را خواهند پرداخت» منتشر کرده است.

به نوشته گاردین، این مواضع دیگر صرفاً دیدگاه‌های فردی نیستند، بلکه به بخشی از اولویت‌های حزب جمهوری‌خواه آمریکا در ایالت تگزاس تبدیل شده‌اند. حزبی که در کنفرانس اخیر خود شعار «نه به شریعت در تگزاس» را مطرح کرد و خواستار جرم‌انگاری قوانین اسلامی شد، هرچند کارشناسان تأکید می‌کنند هیچ تلاشی برای اجرای شریعت اسلامی در این ایالت وجود ندارد.

مسلمانان؛ میان احساس تهدید و مقاومت اجتماعی

یکی از شرکت‌کنندگان مسلمان در این کنفرانس که با نام مستعار «عمر» معرفی شده، گفته است بارها شنیده که برخی افراد، مسلمانان را تروریست می‌خوانند و خواستار خروج آنها از آمریکا می‌شوند.

او گفت: ما به موضوعاتی اهمیت می‌دهیم که هر آمریکایی به آنها اهمیت می‌دهد... ما پدر، همسر، کارمند و صاحب کسب‌وکار هستیم.

وی همچنین افزود: این آمریکایی نیست که من به آن باور دارم، اما من اینجا را ترک نمی‌کنم و جایی نمی‌روم.

ترس از مشارکت سیاسی و کاهش حضور مسلمانان

گاردین از «شیلا فیضی» نامزد حزب سبز برای سمت ناظر حسابرسی ایالت تگزاس، نقل می‌کند که افزایش نژادپرستی باعث شده مسلمانان آمریکا در زندگی روزمره خود بیشتر به انزوا کشیده شوند.

او معتقد است این فضا ترس و نگرانی را در میان مسلمانانی که قصد ورود به فعالیت‌های سیاسی در آمریکا دارند افزایش داده است. به‌ویژه با توجه به اینکه مسلمانان در ساختارهای حکومتی آمریکا حضور محدودی دارند چرا که در مجلس قانون‌گذاری ایالت تگزاس تنها دو نماینده مسلمان حضور دارند.

مناقشه بر سر آموزش اسلام در مدارس آمریکا

این گزارش همچنین به جنجال‌های مربوط به بازنگری برنامه‌های مطالعات اجتماعی در مدارس ایالت تگزاس آمریکا اشاره می‌کند.

منتقدان می‌گویند این برنامه‌ها فضای بیشتری به مفهوم استثنایی بودن آمریکا و تأثیرات یهودی-مسیحی اختصاص داده‌اند، در حالی که آموزش درباره برده‌داری، حقوق مدنی، فرهنگ‌ها و ادیان جهانی کاهش یافته است.

در جریان جلسه بررسی این برنامه‌ها، نیلا سید به سخنانی گوش داد که با آموزش تمدن اسلامی مخالفت می‌کردند. او گفت احساس کرده است که آنها درباره مسلمانان و نه با مسلمانان صحبت می‌کنند در حالی که خودش در همان سالن با حجاب حضور داشت.

تلاش برای مقابله با سیاسی‌شدن دین

گزارش در پایان به تلاش‌های «سلیمان لالانی» نماینده مسلمان و بنیان‌گذار گروه گفت‌وگوی ادیان در پارلمان ایالت تگزاس برای مقابله با استفاده سیاسی از دین اشاره می‌کند.

او در نشستی با عنوان «سیاسی‌کردن ایمان» گفت: نادانی به ترس منجر می‌شود، ترس به نفرت می‌انجامد. وقتی با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم، یاد می‌گیریم، آگاهی را افزایش می‌دهیم، متحد می‌شویم و پیشرفت می‌کنیم.

«کریستین مانوئل» نماینده دموکرات نیز وضعیت موجود را این‌گونه خلاصه کرد: آنها از ناآگاهی مردم به عنوان یک سلاح استفاده می‌کنند.

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